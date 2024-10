Se prende el debate por idea Petro de comprar cosecha de hoja de coca

Foto: Pixabay

El Representante a la Cámara por el Pacto Histórico y presidente de la Comisión para el seguimiento a la Nueva Política de

Drogas del Congreso de la República, Alejandro Ocampo, respaldó a la propuesta del presidente Gustavo Petro para que el Estado colombiano compre la cosecha de hoja de coca a los campesinos del país.

Ocampo, además, plantea que Colombia debe avanzar hacia la venta legal de hoja de coca y cocaína en el mercado internacional como una forma de regular la industria y combatir el narcotráfico.

Ocampo señaló que esta propuesta representa un paso significativo hacia la transición de economías ilícitas a modelos productivos legales. “Hay que mirar qué tan viable puede resultar,” afirmó.

Ocampo también aclaró que, al hablar de la hoja de coca, no se debe confundir con la cocaína, pues la hoja tiene múltiples usos científicos y agroecológicos que el país no ha aprovechado plenamente. “Esta es una oportunidad que Colombia no debe desaprovechar. La hoja de coca tiene un valor más allá de la cocaína, y es necesario explorar esos usos para el beneficio del país”, puntualizó.

Alejandro Ocampo concluyó que la venta regulada de hoja de coca y cocaína es un paso audaz, pero necesario, en la lucha contra el narcotráfico, y llamó a que se avance en un debate global sobre la legalización como una herramienta para transformar los territorios que han sido víctimas de este flagelo.