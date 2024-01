Señalan a Carlos Moreno de Caro de acoso laboral

El excongresista y exembajador, Carlos Moreno de Caro, se encuentra en el centro de la polémica por cuenta de las denuncias de un grupo de trabajadoras de la Institución Universitaria de Colombia, de la que es su fundador.

Un grupo de mujeres que trabajan en el call center de la universidad, denunciaron sentirse acosadas laboralmente por parte de Moreno de Caro, quien aparece en varios videos divulgados por Noticias Caracol, amenazándoles con despedirlas y hablándoles de manera agresiva.

“tuve un ataque de pánico por una serie de cosas que sucedieron a lo largo de su discusión y yo, pues, quería salir a tomar agua, pero no me dejaba salir de la oficina y me tuvo encerrada”, reveló María Fernanda Ríos.

El caso se encuentra en manos del Ministerio de Trabajo, quien se encuentra adelantando la respectiva investigación para verificar los hechos y tomar las medidas respectivas en el caso de hallar responsable de acoso laboral al excongresista, Carlos Moreno de Caro.