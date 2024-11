Visto bueno a proyecto que amplia el tiempo para recargar un celular

La Comisión Sexta del Senado aprobó un proyecto de ley que modifica el tiempo que una persona deja de recargar su número de celular, que actualmente se encuentra estipulado en tres meses.

Según la Comisión de Regulación de Comunicaciones, “Si durante un periodo de 2 meses no realizas ni recibes llamadas, o no cursas tráfico de datos, o no envías ni recibes mensajes de texto SMS, así como tampoco haces recargas, ni tienes saldos vigentes; el operador puede disponer del número de tu línea celular, para lo cual debe avisarte con 15 días hábiles de antelación”.

La iniciativa con ponencia del senador Carlos Eduardo Guevara estipula que los usuarios tendrían hasta 4 meses de inactividad sin que su operador le retire la SIM CARD.

“En la actualidad cualquier persona que tenga una SIM prepago y que por diversos motivos no ha podido recargar su SIM se le cancela el número telefónico. Lo complejo es que muchos tienen anclado el número a cuentas o billeteras digitales como Nequi o incluso cancelan el transporte público a través del link de pago. Buscamos proteger al pequeño usuario, al que no tiene para pagar un plan”, argumentó el senador ponente Carlos Eduardo Guevara, Partido Mira.

Este proyecto fue aprobado con 8 votos por la Comisión Sexta del Senado de la República y pasa ahora debate en la plenaria de la Corporación.