Dejen llegar a la fiscal

La llegada de Luz Adriana Camargo al cargo de fiscal general de la Nación ha despertado gran cantidad de suspicacias e intrigas en quienes estuvieron muy tranquilos y cómodos con Francisco Barbosa a la cabeza del ente investigador y no les gusta que ahora llegue al cargo una persona que no se dejará influenciar por nadie, sea de derecha o de izquierda.

Prueba de lo anterior, es que, a pocas horas de haberse elegido a Luz Adriana Camargo, se interpuso una demanda contra su escogencia como fiscal general de la Nación, que el Consejo de Estado inadmitió, pidiendo la respectiva corrección a la acción judicial.

Alegan quienes no parecen estar muy contentos con la nueva fiscal que el haber trabajado en el pasado con el ministro de Defensa, Iván Velásquez, pone en duda su independencia. Lo extraño es que mientras Francisco Barbosa dirigió el órgano de investigación judicial en Colombia, no mostraron ninguna prevención y al parecer, se les olvidó que venía de ser funcionario del entonces presidente de la república, Iván Duque.

Tampoco dijeron algo cuando el cargo lo ocupó Néstor Humberto Martínez quien venía de ser superministro del Gobierno de Juan Manuel Santos.

¿Por qué están tan preocupados por lo que en adelante pueda hacer la nueva fiscal?; ¿tiene algún temor? ¿hay algo que ocultar? ¿por qué tanta incomodidad?

No es ni lógico ni mucho menos coherente pretender sacar a alguien de un cargo sin antes conocer ni su trabajo ni el enfoque que tendrá su gestión. Es como rechazar la sopa antes cocinarla. Pero algunos políticos que esperan que determinados fallos favorezcan sus intereses no quieren o no desean que Camargo conozca los expedientes y de una nueva orientación al trabajo de investigación y posterior acusación que pueda ejercer la Fiscalía en los casos judiciales.

Aun así, se les escucha criticar al presidente de la república porque según dicen, “no respeta la institución”, ¿y ellos sí la respetan? No es necesario ser adivino para saber que solo lo hacen sí les conviene porque cuando no les conviene, dicen todo lo contrario y al igual que Petro, también han propuesto una Asamblea Nacional Constituyente o el llamado a un Referendo cuando el escenario político les ha sido adverso.

No me cabe la menor duda que la nueva fiscal, Luz Adriana Camargo, hará su trabajo con total independencia y podría decir que es esto, lo que algunos políticos les molesta.

Oscar Sevillano

@sevillanoscar