Evitemos un apagón

El fenómeno del niño sigue haciendo de las suyas, el nivel de embalses en nuestro país sigue bajando, siendo Chingaza el más inferior desde su origen con 15,87% de su capacidad.

Desafortunadamente marzo fue el mes más seco en los últimos 20 años, abril a casi mitad de mes son pocas precipitaciones registradas y bajo este panorama, ya estamos hablando de endurecer las medidas frente al manejo del agua y de un posible apagón a nivel nacional.

Nadie quisiera volver a vivir y afrontar el racionamiento sufrido hace 32 años, pero impactos negativos como la deforestación de la amazonia, sobre urbanización, incremento de la demanda y la deforestación del bosque andino, hacen que el ciclo hídrico cada vez se vea más afectado impactando en la falta del recurso y bajos niveles de los embalses en un periodo como estos.

Así las cosas, para la hidroeléctricas en panorama no es menor, tan solo el 26,6% de ocupación cuentan los embalses para la generación de energía, las medidas deben ser inmediatas desde la generación de energía térmica en su máximo nivel como el ahorro consciente del agua y la energía, pues una depende de la otra, siendo las hidroeléctricas las de mayor generación de energía en nuestro país.

El problema de construir las líneas de transmisión se ha acrecentado, las comunidades en su mayoría no lo han permitido y con esta falta de infraestructura no es posible lograr la sustracción en las zonas de reserva, un ejemplo de ello, es Sogamoso y Chivor, responsabilidad del Grupo de Energía de Bogotá, haciendo vulnerable la zona centro que ha tenido un crecimiento de demanda del 8%.

Por el lado de la costa, el panorama no es menor, la semana pasada, La Asociación Nacional de Ciudades Inteligentes e Iluminación (Anap) alertó que pueden sumarse apagones en los alumbrados públicos y se prevé que comience en la costa Caribe, con interrupciones del servicio en tres departamentos: La Guajira, Magdalena y Atlántico según ellos por la “malversación de los impuestos de alumbrado público por parte de los comercializadores de energía eléctrica en estas áreas del país, con la aparente complicidad del Gobierno Nacional al no ejercer adecuadamente la supervisión y el control”.

Teniendo esto sobre la mesa, se espera que las lluvias inicien a principios del mes de mayo, sin embargo, es importante atender el llamado de la Agencia Atmosférica de los Estados Unidos (NOAA), menciona que tenemos un 75% de probabilidad de que el fenómeno se extienda hasta mayo.

Mientras tanto, la invitación es ahorrar con programas como “Apagar paga” mencionado en el año 2016… acciones tan sencillas como apagar electrodomésticos que no necesitemos en nuestros hogares al finalizar el día (hornos microondas, lavadoras, calentadores, estufas, etc), bañarnos con agua fría, reutilizar el agua del lavado de ropa y recircular, puede ayudarnos; por otro lado, si las empresas consiguen generar protocolos de encendidos y apagados de sus equipos de manera programática sin afectar su operación, contribuyen a un ahorro especifico y permanente no para esta crisis, sino para los años de su operación.

