Fiscalía con Martha Mancera, “Pacho Malo” y el narcotráfico

En estos últimos días hemos visto bastante tensión entre la elección del nuevo fiscal por parte de la Corte Suprema de Justicia, quien no se decide aún cual será el remplazo del fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa.



Mientras ellos llevan su curso en el análisis del sucesor, la próxima en llegar de manera temporal será vicefiscal Martha Mancera, quien de acuerdo a las últimas investigaciones dadas por la revista Raya y Daniel Coronel, no sería tan mansa en el actuar contra las mafias del narcotráfico pacifico en el puerto de buenaventura.



En el año 2021, fue asesinado en el cauca Mario Fernando Herrera Aparicio, un Agente del CTI que trabajaba de manera encubierta infiltrando organizaciones criminales. El, laboraba con otros dos miembros, Pablo Bolaños y Fabio Gonzales.



A la velación fueron el fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa y la Vicefiscal, Martha Mancera, y en la funeraria los dos agentes les informaron que tenían varios descubrimientos reveladores.



En una grabación revelada por la revista Raya y RTVC, el Fiscal General, Francisco Barbosa les menciona: “Yo sé el trabajo que ustedes hacen y se lo manifesté al presidente, al ministro de defensa, a las fuerzas militares, a todos los actores que llamaron a dar la solidaridad… cuenten con la institución, cuenten con nosotros, cuenten con la señora vicefiscal , con el director seccional….”



En otra grabación, también revelada, la vicefiscal Mancera menciona:



Martha Mancera: No, después de los videos, quiero saber un poco, después de los videos ¿Cuántas veces Mario había entrado? Incluso, no hizo el video, el que hizo el video fuiste tú, Pablo. Y volvieron otra vez a ingresar con la fuente, poque iban como moscas a sacar un cargamento.

Pablo Bolaños: Exacto.

Martha Mancera: Eso era lo que ustedes iban hacer, perfecto.

Fabio Gonzales: Que iba para marinilla a empatarse con el resto.



Esto es parte de la información e indicios claros de que el jefe del CTI en Buenaventura, Francisco Javier Martínez, conocido como Pacho, estaba involucrado en el narcotráfico y el tráfico de armas.



Esta información la dejaron en su momento en un informe oficial, pues no contaban que al día siguiente los visitó Víctor Forero, jefe de investigaciones de la fiscalía delegada para la seguridad territorial, y le pidió al agente Fabio Gonzales que modificara su investigación y que no mencionara a Pacho, pobre el muchacho.

Este fin de semana se conoció, que dos días antes del asesinato de Mario Fernando Herrera Aparicio, él, elaboró un informe detallado para la Fiscalía general de la Nación sobre su última misión como agente encubierto. Según el documento, el director del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de Buenaventura, Francisco Javier Martínez Ardila, es alias “Pacho” o “Pacho Malo”.



El agente de acuerdo a su investigación, mencionó que “Pacho” era el encargado de liderar la contaminación de los buques en el puerto del Pacífico para llevar cocaína a Centroamérica, Guatemala y México, y a Europa, España y Francia. “El precio de cada kilo de cocaína oscila entre 8 y 9 millones de pesos la montada en los containers y se trabaja con un mínimo de 40 kilos y hasta 300 kilos aproximadamente”.



En noviembre del año pasado, la vicefiscal Martha mancera dio dos declaraciones, que quedaron grabadas para dos medios de comunicación; una para Revista semana y otra para Daniel Coronell en la W radio, en la que afirmaba que no era su deber abrir una investigación contra Francisco Javier Martínez Ardila, alias “Pacho”, ya que eran los agentes Bolaños y González los que tenían la obligación de denunciar y de hacer un informe oficial que, según la vicefiscal, no realizaron.



Hasta ese momento no se sabía del lugar y origen del informe que de acuerdo a los investigadores no solo se presentó y lo conoció la vicefiscal Mancera, sino también el mismo Fiscal General de la nación, Francisco Barbosa, en el viaje realizado y mencionado en el audio anterior, lo que desmiente completamente las afirmaciones de la vicefiscal.



Ambos funcionarios aseguraron que le entregaron a la vicefiscal las pruebas contra Martínez, pero que esta no dio la orden de investigar el caso.



Aun así la Fiscalía General de la Nación dio a conocer que fue archivada la investigación en contra de la vicefiscal Martha Mancera, decisión que cobija a Luisa Obando, delegada para la Seguridad Territorial en el ente acusador, el pasado 26 de enero.



No es la única investigación de la vicefiscal, de acuerdo con el portal Casamacondo, también reposan dos denuncias radicadas en octubre de 2016 contra Martha Mancera por, presuntamente, recibir dinero para liberar una mercancía de contrabando incautada en Buenaventura y avaluada en diecisiete mil millones de pesos. Mancera, quien debía velar por la destrucción de la mercancía que ilegalmente entraba al puerto de Buenaventura, cambió todos los procedimientos para sacar del camino a la incómoda fiscal anticontrabando, Magda Melissa Quiroz Ramírez. Según las denuncias, los involucrados, desde fiscales hasta agentes de la policía fiscal y aduanera, se repartieron mil millones de pesos.



Aun no se sabe que pueda pasar con la corrupción y el narcotráfico que pueden presentar algunos miembros de la fiscalía. Mientras eso sigue su curso, el próximo 13 de febrero si no hay luz verde por la corte suprema de justicia, la nueva fiscal general de la Nación, será Martha Mancera.

Encuentre aquí más columnas de opinión de Iván Santisteban