Presidente, Más Confianza, Menos Incertidumbre

Por: Edgar Martínez Méndez

Un seguimiento a las apariciones de alto impacto mediático del presidente Gustavo Petro en los últimos días son: reunión con la presencia de ‘algunos cacaos’ del empresariado criollo, invitación a departir tinto con ex presidente de la férrea oposición, inauguración del congreso de infraestructura mediatizado por aplausos falsos o verdaderos, artículo de prensa del diario británico (@FinancialTimes), en el que critica la ‘paz total’ y destaca aumento de la violencia por parte de los grupos ilegales y otro ex presiente, “le sacó un ‘memorial de agravios’ a Petro tras 15 meses en el poder”, (@elespectador).

Sin duda alguna son temas de agenda editorial de primer orden para medios de comunicación, esos mismos diariamente criticados por el Presidente en la red social X, antes Twitter, pero generadores óptimos de resultados para ser tendencia digital -arma estratégica para generar opinión pública- y puntos en las encuestas para ganar índices de popularidad o rechazo, como viene sucediendo en los escenarios de presencia masiva donde el grito “fuera Petro” toma cada vez fuerza. Siendo honestos con los consumidores de prensa un día televisión, radio, impresos y digitales encumbran o acaban con la imagen de una figura pública o cualquier parroquiano de a pie.

Y en ese preciso reclamo de “fuera Petro” es donde quiero centrar mi opinión más allá de los loables intentos por parte del gobierno de buscar acercamientos y un ambiente de dialogo, concertación y acuerdos, tarea bastante compleja con un mandatario ciertamente díscolo para escuchar y negociar con sus opositores de ultra derecha, políticos tradicionales o dueños del estamento, como reza Gustavo Petro en sus discursos análogos y digitales. De verdad es hora de concretar acciones estratégicas a corto plazo en aras de mejorar este caótico ambiente político, eso sí, empezando por moderar el “tono” del mismísimo mandatario con sus más acérrimos detractores y fidelizando a sus más cercanos en línea ideológica. Que todo sea por la causa colombiana.

Retomando esos recientes encuentros con aroma de “paz total” para hacer el esfuerzo de sacar del atasco a Colombia y los colombianos uno de los noticieros matutinos en radio posicionó durante la semana pasada en las redes sociales un hashtag (#ConfianzaEs), con el ánimo de medir la percepción de sus oyentes y seguidores sobre el termino CONFIANZA – esperanza firme que una persona tiene en que algo suceda, sea o funcione de una forma determinada, o en que otra persona actúe como ella desea-.

Tratando de desglosar desde una mirada ciudadana del común y corriente el significado de esa honorable y respetable palabra, tomado de Oxford Languages, el principal líder político de nosotros los cafeteros debe copiar ese clamor de millones esperanzados en sentir que suceda un verdadero cambio sin tintes politiqueros, populista, egocentristas y fundamentalistas porque en esencia la economía, o mejor, el bolsillo de cada colombiano del estrato cero hasta el tres esta hasta el cuello y literalmente amordazado para cubrir sus necesidades básicas. Los que votaron por Gustavo Petro y los que no, desean a su líder metiendo las manos a la candela por la clase obrera, por la clase trabajadora, por los más débiles, como sugiere la doctrina de izquierda, comunista o socialista.

Ciertamente, “tras meses de agresivos ataques a la empresa privada en los que maltrató a banqueros, concesionarios de obras, industriales, comerciantes, medios de comunicación y empresas de salud y de servicios públicos”, como destaca en su columna de (@ELTIEMPO), Mauricio Vargas. Entonces, creo, el ejecutivo debe transformar sus “metidas de pata” y centrar sus esfuerzos para generar total confianza entre todos actores económicos, sociales, culturales y políticos porque estamos ad portas de una catástrofe sin precedentes, que en esencia está empezando por seguir carcomiendo a esos millones de pobres para matizarlos en poco tiempo en pobreza extrema -sin recursos que permitan satisfacer al menos las necesidades básicas de alimentación- y entrando a destruir las finanzas a quienes le apuntaron y apuntan a seguir apostándole a la histórica Colombia del siempre para adelante. El tiempo nos dará la razón.

Presidente, Gustavo Petro, la gente, el pueblo, los electores están exigiendo a grito entero en las calles, en los estadios de fútbol, en los conciertos de ricos y pobres, en los escenarios de presencia masiva y en las #RedesSociales el #FueraPetro!. No. La estrategia es por otro lado. Usted debe acabar con la incertidumbre en todos los ámbitos de nuestra sociedad, no solo invitando a Álvaro Uribe a tomar tinto o leyendo en su #Twitter las fuertes palabras del ex presidente, Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) sobre su accionar frente a los procesos de paz con las guerrillas. Usted deje de pensar en aplausos y tendencias en redes sociales. Usted deje de pelar con sus opositores. Usted acabe esa manía de meterse en la gobernabilidad internacional. Póngase manos a la obra y amárrese los pantalones para que gobierne como Dios y Patria le exigen.

#MásConfianza #MenosIncertidumbre.

Parzival: ¿Será posible un “descache” de quienes consignan la nómina a los funcionarios públicos para quienes tienen afujías financieras ad portas de un diciembre sin alegría?

Edgar Martínez Méndez

(@PrensaArameoSAS)

Es Asesor, Estratega, Periodista, Reportero, Redactor Y Especialista En Diversas Formas De Comunicar.