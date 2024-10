A&E estrena la miniserie documental “Juan Carlos: La Caída Del Rey”

A&E estrena el próximo domingo 20 de octubre “JUAN CARLOS: LA CAÍDA DEL REY”, una miniserie que traza el ascenso y la caída del ex rey de España, revelando cómo un líder aclamado por su papel en la transición a la democracia terminó siendo objeto de controversias y escándalos.

Durante muchos años, el rey Juan Carlos I fue un héroe español, aclamado internacionalmente por reformar España con sus valores modernos, progresistas y democráticos. Condujo a su país desde la dictadura de Franco hasta la monarquía parlamentaria, transformando España en un estado europeo moderno y convirtiéndose en el gobernante español más popular de todos los tiempos. Sin embargo, su historia se tornó sombría, llevándolo a abdicar en 2014 y, finalmente, a exiliarse en 2020. A pesar de contar con una familia leal, amigos influyentes y un amplio respeto, la vida de Juan Carlos dio un giro inesperado que lo sumió en el desprestigio.

Esta cautivadora serie documental incluye entrevistas exclusivas con figuras y personajes cercanos al rey, incluida su ex amante Corinna zu Sayn-Wittgenstein, amigos, confidentes, antiguos empleados del servicio secreto, y periodistas de investigación. Entre los entrevistados se encuentran el ex agente del servicio secreto José Manuel Villarejo, el biógrafo Jaime Peñafiel, y Mario Conde, ex presidente de un banco, además de Philip Adkins, amigo y confidente del rey emérito, y ex esposo de zu Sayn-Wittgenstein.

El primer episodio de la serie explora cómo un viaje de caza a Botsuana reveló la relación secreta del rey con Corinna y desató una serie de eventos que sacudieron la monarquía española y al mundo. Además, se plantean preguntas sobre sus asuntos financieros y conexiones lucrativas, incluyendo un misterioso pago de 65 millones de euros a Corinna, que contribuyó a su caída.

“Lo que realmente quiero decirles a todos es que yo no elegí esta pelea. Siempre habría estado ahí para él. Nunca habría hablado con los medios porque nunca me habría visto obligada a hablar sobre ninguna de estas cosas. Y, de hecho, es una prueba de fracaso que esté aquí hoy revelando cosas que se habrían mantenido en secreto para siempre. Nunca esperé que alguien que tuvo una relación tan profunda conmigo y que era tan amoroso se volviera tan obsesionado. Y siento que estoy atrapada por la obsesión de Juan Carlos conmigo”, revela Corinna en el documental.

Christian Beetz, coautor y productor de Gebrueder Beetz Filmproduktion, comentó: “Cuando empezamos a producir esta serie de investigación sobre el Rey Juan Carlos I de España, no éramos conscientes de la magnitud, escala y alcance del escándalo real, financiero y político. Poco a poco, se fue desentrañando una red de intrigas, codicia y juegos de poder, enraizada en lo más profundo de los círculos más altos de la sociedad española que, a día de hoy, siguen protegidos por el servicio secreto español CNI. Es una historia extraordinaria que hemos querido contar sin miedo ni favoritismos”.

La serie fue creada por Beetz junto a Anne von Petersdorff y Georg Tschurtschenthaler, y el autor Pedro Barbadillo. Los productores ejecutivos son Christian Asanger y Felix Kempter de Sky Deutschland, y Barnaby Shingleton de Sky Studios.

Este documental promete ofrecer una visión sin precedentes de un escándalo real contemporáneo, revelando la compleja historia de un rey que, tras haberlo tenido todo, cayó en desgracia.