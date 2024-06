Blessd inicia un largo viaje

A través de sus redes sociales, el cantante paisa, Blessd, anunció el inicio de su gira internacional que arrancará en el mes de julio por 13 fechas por Europa. Países como España, Italia, Alemania, Rumania, Francia y Holanda, países que con toda seguridad bailarán sus reconocidos éxitos que lo llevaron a compartir el puesto número 1 en los Latin Billboard.

Durante la visita a estos países, Blessd tendrá una apretada agenda por los múltiples compromisos que deberá atender en donde se encuentran sus presentaciones y las largas horas de ensayo.

Estas son las fechas de la gira internacional:

05/07/24 Paris / Francia – Mamacita Sound

06/07/24 Berlin / Alemania – The Cloud

08/07/24 Mayorca / España – Lio

011/07/24 Ibiza / España – SWAG

12/07/24 Frankfurt / Alemania – Latin Palace

13/07/24 Valencia / España – Latin Fest

14/07/24 Holanda – MAINSTAGE

18/07/24 Alicante / España – VB Space

19/07/24 Málaga / España – Puro Latino

20/07/24 Milán / Italia – Latin Fest

24/07/24 Barcelona / España – POBLE ESPANYOL

26/07/24 Cologne / Alemania – Club Nachtflug

27/07/24 Bucharest / Rumania – The Pool By Clubul Diploatic