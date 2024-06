Confunden a Maluma con un doble suyo

Un video en el que aparece Maluma junto a su colega, el cantante Blessd, se hizo viral porque en la pieza audiovisual se observa a una cajera de una tienda Oxxo en México, decirle: “te pareces a Maluma”.

El cantante paisa decidió tomarle del pelo diciéndole que, sí, que efectivamente ya se lo habían dicho antes y que se parecía a Maluma en la nariz. Blessd le hizo el juego a su colega y ambos comenzaron a reirse.

Maluma- “¿En qué me parezco, en la nariz? Eso me dicen muy seguido, huevón. Me dicen muy seguido que me parezco a Maluma en el perfil griego”