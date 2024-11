Encuentro de voces y sonidos para celebrar la navidad el 2 y 3 de diciembre

El Concierto Sinfónico Coral de Navidad de Tinkuy Ensamble Vocal y su Escuela de Formación Musical Tinkuy promete envolver al público en el verdadero espíritu navideño. Serán más de 100 artistas en escena, entre las voces sus coristas y su orquesta que llenarán el Auditorio Mayor de la Universidad Santo Tomás de emoción y armonía, 2 y 3 de diciembre a las 7:00 p.m.

Este espectáculo combina las melodías de los villancicos internacionales clásicos que todos conocemos, con la alegría de las canciones navideñas populares colombianas, creando una experiencia única que nos recuerda que la Navidad es compartir, sentir y celebrar juntos.

En esta oportunidad el público podrá disfrutar de una cuidadosa selección de obras distribuidas en diferentes secciones. La Suite Navideña No. 1 reúne piezas tradicionales como “Joy to the World”, “Angels We Heard on High” y “Deck the Hall”. La Suite Navideña No. 2 incorpora clásicos como “Silent Night”, “The First Nowell” y “We Wish You a Merry Christmas”. Además, un medley con canciones que escuchamos los colombianos en navidad como “Son para gozarlas”, “Loquito por ti”, y “Feliz Noche Buena” que refleja la diversidad musical y cultural de la celebración.

Cada coro vocacional de la Escuela de Formación Tinkuy también interpretará piezas individuales trabajadas durante el semestre, y Tinkuy Ensamble Vocal presentará arreglos propios que destacan la profundidad interpretativa y la versatilidad vocal del grupo.

Este encuentro reúne a más de 20 interpretes profesionales de Tinkuy Ensamble Vocal, 60 miembros de los Coros Formativos de la escuela y 25 músicos profesionales en la orquesta. Tinkuy Ensamble Vocal, que encabeza el concierto, es una agrupación con trayectoria nacional e internacional que utiliza la voz como un instrumento versátil en exploraciones interdisciplinarias que integran música, teatro y elementos audiovisuales.

Ha participado en festivales en Europa, América Latina y Colombia, destacándose por abordar repertorios sacros, profanos y sinfónicos. Según su director Yolmer Hurtado Ramírez, “la práctica colectiva de la música en Tinkuy no solo busca la calidad artística, sino también generar transformación y cohesión humana”.