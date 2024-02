Estos son los ganadores de los premios Grammy

La gala de los Grammy 2024 aparte de tener excelentes presentaciones en vivo, con leyendas reconocidas como Stevie Wonder y Joni Mitchell como los artistas de la noche Miley Cyrus, Olivia Rodrigo y Travis Scott, fue además el escenario donde la estadounidense Taylor Swift logró el mayor número de más galardones.

Esta es la lista con los principales ganadores:

Mejor álbum del año: Midnights – Taylor Swift

Mejor grabación del año: Flowers – Miley Cyrus

Mejor canción del año: What Was I Made For? – Billie Eilish

Mejor álbum vocal pop: Midnights – Taylor Swift

Mejor interpretación pop en solitario:Miley Cyrus – Flowers

Mejor artista revelación: Victoria Monet

Mejor actuación de dúo/grupo pop: SZA Ft. Phoebe Bridgers – Ghost in the Machine

Mejor álbum de música urbana: Karol G – Mañana será bonito

Mejor canción R&B: SZA –Snooze

Mejor grabación pop dance: Kylie Minogue – Padam Padam

Mejor álbum country: Lainey Wilson – Bell Bottom Country

Mejor álbum rap:Killer Mike – Michael

Mejor canción rap: Killer Mike ft André 3000, Future y Eryn Allen Kane – Scientists & Engineers

Mejor actuación rap: Killer Mike ft André 3000, Future y Eryn Allen Kane – Scientists & Engineers

Mejor álbum rock: Paramore – This Is Why

Mejor actuación rock:Boygenius – Not Strong Enough

Mejor canción rock: Boygenius – Not Strong Enough

Mejor grabación dance/electrónica:Skrillex, Fred again.. & Flowdan – Rumble

Mejor álbum dance/electronica: Fred again.. – Actual Life 3 (January 1 – September 9 2022)

Mejor álbum latino tropical:Siembra: 45º Aniversario (En Vivo en el Coliseo de Puerto Rico, 14 de Mayo 2022) – Rubén Blades Con Roberto Delgado & Orquesta

Mejor álbum de música mexicana (incluído tejano): GÉNESIS – Peso Pluma

Mejor álbum pop tradicional vocal: Laufey – Bewitched

Mejor álbum de americana:Jason Isbell and the 400 Unit – Weathervanes

Mejor actuación metal: Metallica – 72 seasons

Mejor audiolibro o grabación narrada: Michelle Obama – The Light We Carry: Overcoming In Uncertain Times

Mejor actuación música alternativa: Paramore – This Is Why

Mejor álbum R&B: Victoria Monét – Jaguar II

Mejor actuación rap melódico: Lil Durk feat J Cole – All My Life

Compositor del año, no clásico: Theron Thomas

Mejor actuación country en solitario: Chris Stapleton – White Horse

Mejor canción country: Chris Stapleton – White Horse

Mejor actuación de americana: Brandy Clark ft. Brandi Carlile – Dear Insecurity

Mejor video musical: The Beatles – I’m Only Sleeping

Mejor banda sonora para medios visuales: Ludwig Göransson – Oppenheimer

Mejor banda sonora compilatoria para medios visuales: Artistas varios – «Barbie, el álbum»

Mejor canción escrita para medios visuales: Billie Eilish – What Was I Made For?

Mejor banda sonora para videojuegos u otros medios interactivos: Star Wars Jedi: Survivor – Stephen Barton y Gordy Haab, compositores.

Mejor álbum de poesía hablada: The Light Inside – J. Ivy

Mejor álbum de música global: This Moment – Shakti

Mejor álbum gospel: All Things New: Live In Orlando – Tye Tribbett

Mejor interpretación gospel: All Things – Kirk Franklin

Mejor álbum de raíces gospel: Echoes Of The South – Blind Boys Of Alabama

Mejor canción de raíces estadounidenses: Cast Iron Skillet – Jason Isbell, compositor (Jason Isbell And The 400 Unit)

Mejor álbum de blues tradicional: All My Love For You – Bobby Rush

Mejor álbum de blues contemporáneo: Blood Harmony – Larkin Poe

Mejor filme musical: Moonage Daydream – (David Bowie) Brett Morgen, director de video

Mejor álbum de comedia: What’s In A Name?– Dave Chappelle

Mejor álbum de teatro musical: Some Like It Hot