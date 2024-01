Madrid es una combinación perfecta de un pasado encantador y una modernidad que te conquista. Hay tantos lugares que ver, que sin darse cuenta puede dejar de ir a los sitios que son más icónicos. ¿No quieres que eso pase verdad?

En la actualidad los vuelos Bogotá Madrid, representan una oportunidad muy al alcance para visitar a la ciudad más famosa de Europa y que se ha coronado como la más reservada en 2023, según datos del Instituto Nacional de Estadística de España.

Si fuiste a Madrid y no visitaste sus 7 maravillas, entonces no fuiste, así que para que no te ocurra, aquí tienes la información que necesitas. ¡Manos a la obra!

7 maravillas que no debes dejar de visitar en tu viaje a Madrid.

El 56% de los visitantes de Madrid, dicen que van a conocer y disfrutar de su patrimonio, monumentos y museos, además de acercarse al arte como nunca y a disfrutar de su gastronomía y ambiente cosmopolita. Palabras como escape, cultura, diversión, gastronomía, compras, están asociadas a lo que significa Madrid, la puerta de Europa.

Maravillas que visitar:

1 Puerta del Sol

Es de las plazas más famosas de Madrid. Allí está el Reloj de la Casa de Correos, el sitio más visitado de la ciudad. Este reloj es desde el año 1962 el encargado de recibir cada año nuevo. Además de eso, en ese lugar se encuentra el punto cero, conocido así, porque desde él parten todas las carreteras radiales españolas.

¿Ya se va dando una idea de por qué millones de turistas visitan el lugar verdad? En ese mismo sitio, se colocó en 1967 la muy simbólica estatua madrileña del Oso y el Madroño, que es un punto que es muy popular para reunirse.

2 Gran Vía

Es la calle más famosa de Madrid. En esta calle confluyen glamurosos restaurantes, está llena de tiendas de las más prestigiosas marcas, la moda y el estilo son de categoría mundial, tanto así que es reconocida como el Broadway madrileño. Geográficamente conecta al centro de la capital con la zona noroeste y sin duda es el centro comercial al aire libre más espectacular de Europa.

3 Plaza Mayor

Esta plaza está entre la Puerta del Sol y el Palacio Real. Allí está la muy conocida Casa de la Panadería, que es el edificio más importante que se encuentra en el lugar. También podrás entrar a la plaza, por El Arco de Cuchilleros, la más famosa de las nueve puertas por la que puedes entrar al lugar. La estatua de Felipe III se destaca imponente y es un buen sitio para hacerse un selfie.

4 Parque del retiro

Madrid tiene casi un árbol por cada 10 habitantes, que son un poco más de tres millones. Este parque, abierto desde 1968, cuenta con más de 15 mil árboles. Es un escenario espectacular, en donde hay jardines bellísimos, como el de Cecilio Velásquez, por nombrar solo alguno. Un estanque que es una maravilla para relajarse o para pasear en bote y remar un poco.

También están los palacios de Velásquez y de Cristal, que funcionan como exquisitas salas para exposiciones de arte. Esculturas, fuentes, gente leyendo, paseando. Con frecuencia se presentan espectáculos musicales de todo tipo.

5 Puerta de Alcalá

Es la puerta que en su momento, a partir de 1778, funcionó como la conexión entre Alcalá de Henares y Madrid, a eso debe su nombre. Es un monumento de estilo neoclásico, uno de los de mayor significación para la gran capital española.

6 Templo de Debod

Este es un monumento magnífico y data de hace dos mil doscientos años. Fue un obsequio de Egipto a España por favores concedidos. Para trasladarlo, se dividió en partes, que se rearmaron en Madrid. Después de dos años estuvo listo y se abrió al público en 1972.

El parque está en el Cuartel de la Montaña y mantiene la orientación original en Egipto, Este-Oeste. Cuando lo visite, conseguirá en el lugar material audiovisual sobre este asombroso monumento egipcio de la antigüedad.

7 Fuente de Cibeles

Es una fuente muy mediática por su relación más reciente con el fútbol. Se trata de uno de los lugares más fotografiados de Madrid y es un verdadero ícono de la ciudad. Cibeles es la diosa romana de la tierra, la fecundidad y la agricultura que está en un carro tirado por dos leones.

Pero además de su función artística, antiguamente, poseía dos caños que llevaban agua a la población y ahora es mejor conocida como en el centro ceremonial de las grandes victorias del equipo de fútbol Real Madrid.

Siete maravillas que te harán sentir que en verdad estuviste en Madrid y conociste el alma de una de las ciudades más bellas y visitadas del mundo, la puerta de Europa, desde la que podrás ir volando, si lo deseas, a los demás destinos más buscados de Europa.