Piqué resta importancia a lo que se dice en redes sociales por su separación con Shakira

Foto: Getty Images

En una entrevista concedida para la cadena CNN, Gerard Piqué le restó importancia a la inmediatez pública con la que su exesposa Shakira ha tratado el asunto relacionado con la separación matrimonial, tras descubrir que este le era infiel con Clara Shia.

El jugador y empresario afirmó que el tema no lo tiene obsesionado y que lo que se opina en redes sociales entre los fans de Shakira para él es algo normal y que dijo además que los que hablan lo hacen desde lo que se dice, sin conocer toda la verdad.

“Los medios de comunicación, al final, controlan ese mensaje y en líneas generales, pues cada uno dice lo que uno quiere vender, pero al final la verdad o lo que pasa o lo que sucede muchas veces no está contada de la manera que ha sido”, afirmó.

Y agregó, “entiendo perfectamente que todo el mundo pueda tener su punto de vista, que mucha gente que no me conoce piense que soy de una manera o de otra. Libertad de expresión, que cada uno opine lo que quiera. Yo soy muy feliz, me lo paso muy bien, me siento un privilegiado”.

Piqué dijo estar muy tranquilo a pesar de todo el escándalo que le ha rodeado todos estos meses y que está dedicado a sus actividades diarias sin parar.