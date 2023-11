Selene, la voz del rap en el Festival Hermoso Ruido

El rap bogotano desde siempre ha tenido mujeres que son estandartes de la cultura hip hop como Diana Avella o Midras Queen. A lo largo de los años, las voces de ellas con una postura de empoderamiento ha resonado e impactado en una nueva camada de mujeres que han tomado ese listón. Ahora ellas esperan inspirar a más niñas y jóvenes para que sigan agrandando el rubro femenino en el rap nacional. Selene es una de esas voces que ha tomado fuerza en los últimos años.

El Festival Hermoso Ruido incluyó la propuesta de Selene en un nutrido cartel y será una de las voces del rap en dicho evento. Su carrera musical la inició a los 15 años, hace unos 10 años aproximadamente. El 2023 ha sido uno de sus años más productivos; de hecho, hace una semana estrenó su álbum Quinina. Para el año entrante estará presente en el marco del Festival Estéreo Picnic.

En su más reciente proyecto se ve a una Selene capaz de beber de la fuente del R&B y de contrastar su voz dulce con sus rapeos agresivos por momentos. En cuanto a temáticas sus letras suelen mostrar una introspección profunda y a veces dejar mensajes que ella cree pertinentes para su público. A continuación, lo que nos dijo con respecto a su presentación en Hermoso Ruido. Ella se presentará el viernes 1 de diciembre en Latino Power sobre las 2 de la madrugada. La entrada al concierto es gratuita con inscripción previa.

¿Cómo recibe la inclusión de su propuesta musical en Hermoso Ruido?

No me esperé estar en un espacio así. Me siento muy feliz y honrada de estar aquí.

¿Qué tiene preparado para quienes van a verla este viernes?

Creo que mi música es muy sensitiva, muy sensible… Como que llega a las entrañas. Entonces siento que ese es el don que tengo y lo quiero utilizar a mi favor, hacer algo reflexivo, armónico, lleno de amor. Tal vez la tarima la modifique un poquito a mi estilo, los músicos también le van a dar su toque.

El rap colombiano ha estado creciendo a pasos gigantes, ¿Cómo ve la escena desde su perspectiva?

Acá realmente estamos creando industria. Y es muy bonito verlos a todos muy motivados a trabajar para para poder vivir realmente de nuestros sueños, que es lo que todos queremos. Entonces, siento que en este momento hay mucha gente trabajando duro para eso y si uno sube, yo creo que todos subimos porque inevitablemente estamos representando en rap en Colombia.

¿Estaría dispuesta a crear música que pueda llegar a esta fuera de lo que comúnmente se ve en el rap?

Soy rapera de corazón, pero no me niego a hacer música que me llene realmente. Siento que eso me ha llevado tal vez a tener un estilo R&B o ‘drumless’.

¿Cómo se siente después de haber lanzado su álbum más reciente?

Estoy tratando de aprender y vivir para escribir más canciones.

¿Qué era lo que principalmente quería comunicar con Quinina?

Me di cuenta de que a veces cargamos con muchos pesos en el alma. Como que no nos damos cuenta de muchos traumas que tenemos desde niños por la sociedad, por el factor económico o por la familia. Siento que nunca nos permitimos sanar, nos hacemos los ciegos para no sentir ese dolor y yo decidí hacerlo, decidí enfrentar lo que me producía sentir el abandono paterno, que mi madre -por más de que sea la mejor- no hiciera las cosas bien él siempre… Y asumirlo, entenderlo y verlos como seres humanos. Fue un proceso muy íntimo, pero que puse en el disco.

*Foto: Spotify Selene