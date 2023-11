Air Supply anunció concierto en Bogotá para 2024

El Movistar Arena de Bogotá se prepara para recibir a la legendaria banda australiana Air Supply con un concierto que se llevará a cabo el próximo 2 de abril de 2024.

Con más de 100 millones de discos vendidos en todo el mundo, la banda compuesta por Graham Russell y Russell Hitchcock, interpretarán éxitos como All Out of Love, Making Love Out of Nothing At All y Lost in Love resonarán en Bogotá, transportando a los asistentes a través de décadas de emociones y recuerdos.

Vale la pena resaltar que las entradas para el concierto se venderán con preventa para Movistar el 29 de noviembre, para Bancos Aval desde el 1 de diciembre y para público general desde el 3 de diciembre. El valor de las entradas oscilan entre 345 mil pesos y 552 mil pesos en TuBoleta.

Le puede interesar: ¿Cuánto valen las entradas para Iron Maiden en Bogotá?

*Foto: airsupplymusic.com