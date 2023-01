Superlitio cierra 2022 con junte con Vetusta Morla

Tras el lanzamiento de Te Lastimé junto a Manuel Medrano, Superlitio despide el 2022 con Viernes Otra Vez al lado de la agrupación española Vetusta Morla.

“La Historia de Viernes Otra Vez con Vetusta Morla comenzó hace un par de años atrás, con la Caravana Radiónica por el Caribe, me invitaron a mí y a otros artistas entre los cuales estaba Vetusta, y debido a todo el tiempo que pasamos juntos, empezamos a hablar distintas cosas pero sobre todo de música. Nosotros ya teníamos la idea de hacer el Revisitado desde hace un tiempo y a mi me gustaba mucho lo que hacía Vetusta y me pareció que era indicado la canción Viernes Otra Vez para ellos. Después de andar un rato y charlar de temas en común, se propuso la idea, escucharon la canción, les gustó y aceptaron”, señala Pipe Bravo, cantante de Superlitio.

El video fue grabado entre Bogotá y Madrid mostrando paisajes de cada ciudad intercalados con la ejecución de la canción por parte de Superlitio y Vetusta Morla.

Esta canción hace parte de X, un proyecto revisitado que saldrá en 2023 para la principales plataformas de música por ‘streaming’. Además le da cierre a un año en el que la agrupación caleña lanzó su álbum Visiones del futuro.

Le puede interesar: ‘Visiones del futuro’, el reciente testimonio de Superlitio

*Foto: Cortesìa