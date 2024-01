Víctor Manuelle dio Lectura del Pregón de Feria de Manizales

En plena Plaza de Bolívar de Manizales se llevó a cabo este lunes 8 de enero la Lectura del Pregón de la edición 67 de la Feria de Manizales con Víctor Manuelle de protagonista.

«Tengo una gran responsabilidad porque sé el significado que tiene esto para la gente de Manizales. Me honra mucho que hayan pensado en mí. Nuevamente, que no se cansen de mi música y que me tengan presente es un orgullo increíble», señaló Víctor Manuelle.

El cantante cerró dicha lectura y llevó a cabo su presentación ante miles de asistentes al evento más esperado y con el que oficialmente inicia la Feria de Manizales.

Además de la Lectura del Pregón, la Feria de Manizales contó con el Desfile de Bienvenida «Manizales es Colombia» de las candidatas para el Reinado del Café.

*Foto: feriademanizales.gov.co