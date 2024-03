Claves para impulsar a las empresas

El país está ante un panorama macroeconómico volátil, luego de cerrar el 2023 con el crecimiento más bajo del siglo XXI, 0,6% del PIB, y registrar una inflación que, aunque descendió a un 8,35% en enero de 2024, 4,9 puntos porcentuales menos que el mismo mes en 2023, aún es de las más altas en la región, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

Sumado a esto, en el caso de las empresas, hay oportunidades de mejora en la gestión estratégica de sus negocios, como por ejemplo capitalizar la información de sus bases de datos. De acuerdo con Apprecio, compañía tecnológica líder en incentivos y reconocimientos digitales de LATAM, el 99% de las empresas en Colombia no aprovecha al máximo sus bases de datos, no conocen a sus clientes y, por ende, el perfilamiento que pueden hacer es limitado.

Pensando en esto y con el fin de que las empresas aprovechen todo el potencial de su cartera de clientes, partiendo de que atraer nuevos es 25 veces más costoso que fidelizar a los existentes, Apprecio comparte 3 recomendaciones para que las empresas lleven sus relaciones al siguiente nivel:

1. Contar con data de los públicos. Uno de los grandes problemas que tienen las empresas es que no cuentan con una base de datos de clientes ni siquiera de colaboradores.

Jaime Villatoro, CEO de Apprecio, afirmó que «el 99 % de las empresas no tiene data de sus clientes, no saben quiénes son sus clientes, no saben cuántas veces transaccionan, cómo está segmentado, cómo está compuesto el global de los clientes que tienen. En el ámbito global: tener la data y poder gestionarla es vital para la supervivencia y la rentabilidad de las empresas».

2. Accionar la información con efectividad. La data perse no logra el resultado. Se requiere un propósito claro para utilizarla y una implementación eficaz y eficiente. Para esto, los programas de fidelización o lealtad y recompensas han sido una de las estrategias con mejores resultados en los últimos años, dado que impactan a todos los actores del ecosistema, sean colaboradores, usuarios u otros.

Un ejemplo de esto ha sido Starbucks, una de las primeras en impulsar su negocio a través de esta estrategia de fidelización. Actualmente, reporta que el 57% del total de sus ventas locales en Estados Unidos viene a través de su programa de recompensas.

Adicionalmente, gracias a los avances tecnológicos de hoy, no solo las grandes empresas tienen acceso a este tipo de soluciones, sino que cualquier organización, sin importar su tamaño, tiene la posibilidad de accionar un programa propio y autogestionarlo de forma óptima y a bajo costo.

«Los programas de fidelización no solo fortalecen la relación con los clientes, sino que también impulsan el crecimiento económico tanto de las empresas como del país en general. Cada vez más empresas reconocen el valor de fidelizar a sus clientes y ofrecerles experiencias personalizadas que los motiven a regresar y realizar nuevas compras», aseguró Villatoro.

3. Capitalizar el valor agregado del portafolio. No basta con tener un buen producto o servicio. A hoy, es clave identificar y capitalizar el valor agregado que acompaña a este para brindar una experiencia inolvidable al colaborador, cliente o usuario inolvidable y que esto, a su vez, se traduzca en mayor cercanía y, por ende, mayor conversión, teniendo en cuenta el propósito que impulse a las empresas.

Una solución a la vanguardia que integra estas claves

Apprecio anunció oficialmente la llegada a Colombia de su plataforma modular pionera Smart Loyalty, una herramienta ‘plug and play’ que, en cuestión de días, permite a las organizaciones activar un programa propio de fidelización y recompensas.

Es una herramienta impulsada por inteligencia artificial, 100% personalizable y que ofrece a cada marca módulos para capturar la data de los clientes, conocer sus hábitos de consumo, segmentarlos de manera automática y desde allí activar campañas automatizadas y personalizadas.

De igual forma, esta innovación busca brindarles una experiencia diferente y memorable a los usuarios a través de la gamificación, dado que tienen la posibilidad de ganar recompensas por ver anuncios publicitarios, responder trivias, entre otras acciones.

Smart Loyalty cambia las reglas del juego en el sector porque democratiza el acceso a software vanguardista para ayudar a empresas de todos los tamaños a alcanzar sus metas de negocio. Compañías como Avianca, Falabella, El Éxito (Puntos Colombia); entre otros, están introduciendo en los mercados algunas soluciones llave en mano como esta, permitiéndoles activar un programa propio y lograr autogestionar de manera eficiente y a bajo costo.