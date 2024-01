Los detalles de The Last of Us II’ remasterizado

Sony lanz{o oficialmente The Last of Us Parte II Remastered, el videojuego remasterizado en el que los usuarios pueden formar parte de los icónicos viajes de Ellie y Abby, con gráficos mejorados, así como detalles «más ricos y fluidos», en exclusiva para PlayStation 5.

La compañía de videojuegos anunció el pasado mes de noviembre una nueva versión remasterizada de su título de acción The Last of Us Parte II, de cara a mejorar la experiencia de los jugadores para revivir las historias de la protagonista, Ellie Williams, así como de personajes como Abby Anderson y Joel Miller, en el mundo postapocalíptico de The Last of Us.

En este marco, Sony ha lanzado oficialmente The Last of Us Parte II Remastered, una versión que incluye gráficos mejorados con distintos modos para adaptarse a las necesidades visuales de los usuarios y de la experiencia de juego.

Tal y como ha explicado la compañía en un comunicado, con el modo fidelidad, el videojuego ofrece una resolución 4K nativa. Igualmente, también ofrece el modo rendimiento, que promete 1440p mejorados a resolución 4K.

Siguiendo esta línea, con la remasterización del videojuego los usuarios también pueden configurar opción de velocidad de fotogramas por segundo desbloqueada para televisores compatibles que admitan frecuencia de actualización variable (VRR).

De esta forma, Sony ha destacado que las historias de The Last of Us se podrán jugar con una mayor resolución de textura, mayores distancias de nivel de detalle, la calidad de sombra mejorada y frecuencia de muestreo de animación, entre otras cosas.

