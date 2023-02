Beisbolista quiere terminar con excelente estado de salud

Imagen de AP

Miguel Cabrera, el beisbolista venezolano y pilar de los Tigres de Detroit, se centra en terminar la temporada 2023 de las Grandes Ligas. Resaltando los entrenamientos primaverales para estar saludable y seguir dejando historia en el deporte.

Dijo en su última temporada de Las Mayores que “Esperaba disfrutar esta temporada y tratar de ayudar a los jóvenes, e intentar ayudar a nuestro equipo a ganar más juegos. Ese es mi enfoque este año”. Finalmente, aseguró que no quiere más distracciones esta temporada, aunque sabe que tendrá una gran despedida, “Estoy bien. No me puedo quejar. He sido bendecido por muchos años. Solo quiero estar saludable, tratar de salir y competir y disfrutar el juego. Ha sido bueno para mí. Voy a salir y disfrutar este momento”, concluyó Cabrera.