Consejo Nacional Electoral descarta solicitud de apoyo a primarias opositoras como “inviable”

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela ha descartado la asistencia técnica requerida por la oposición política para el proceso de primarias con el que se elegirá un candidato conjunto para futuros procesos electorales, ya que considera “inviable” eliminar el sistema de certificación biométrica, que contempla la recogida de huellas.

La comisión técnica que ha examinado la petición opositora argumenta que este sistema es el que permite garantizar la “transparencia y seguridad” del proceso. Eliminarlo, explica, “generaría una vulnerabilidad, abriendo una brecha para que se violente el principio de un elector un voto”.

Asimismo, descarta que el recuento y la transmisión de los votos se haga al margen del sistema automático, ya que puede dar pie a “resultados inconsistentes” y, por extensión, generar “desconfianza”, según un comunicado del CNE; al tiempo que niega una actualización ‘ex profeso’ del Registro Electoral.

No obstante, el CNE no cierra la puerta a colaborar de alguna manera con el proceso y así se lo habría trasladado a la Comisión Nacional Primaria, responsable de organizar la votación de la oposición, prevista para octubre. Así, “considerará todas aquellas propuestas que coadyuven a fortalecer la participación política, siempre y cuando las mismas no afecten la integridad del sistema electoral venezolano”.