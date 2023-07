Maduro recibió insultos de un grupo de mujeres

Este lunes en la vereda del lago de Maracaibo, Nicolás Maduro vivió un momento incómodo ante una multitud que decidió insultarlo en el marco de actos militares concernientes al bicentenario de la Batalla Naval del Lago.

“Maduro, coño de tu madre”, fue el insulto que a gritos varias mujeres le lanzaron al mandatario venezolano durante el evento.

Maduro decided to walk and greet people at the naval parade in Maracaibo yesterday but quickly turned around, got back in his car and drove off after shouts of ‘Maduro coño e’ tu madre” from people in the crowd.#Venezuela pic.twitter.com/kgt4cYneDI

— CNW (@ConflictsW) July 25, 2023