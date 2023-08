Festival Nuevas Bandas Miranda recibe su nueva edición

El Festival Nuevas Bandas de Venezuela, con vigencia de 1999, regresará este fin de semana con una nutrida programación de actos emergentes que buscan visibilidad en el país.

Desde las 11 de la mañana (hora Venezuela) de este sábado 5 de agosto el sitio elegido para las presentaciones fue el Centro Cultural Chacao. Al menos 10 agrupaciones entrarán en competencia para este año.

“El reto nuestro siempre es hacer un evento grande y de entrada libre. Y lo pasamos”, explica Félix Allueva, presidente de la Fundación Nuevas Bandas.

Entre los actos invitados se destacan Anorexia Isan, Los Delorean, Capitán Mostacho, The Mack of Blood, Dirty Trizzy, Spartans, Hecatombe, Delito, Alto Pana, Tukuca Zakayama, Onice y One Chot.

Programación

Concursantes

Decibeles (Maracay) – 12:40

Ceres (Puerto Ordaz) – 1:20 pm

Laurence (Caracas) – 2:00 pm

Desierto Polar (Valencia) – 2:40 pm

Drag (Maracay) – 4:10 pm

Nomásté (Caracas) – 4:50 pm

Cunaguaro (San Cristóbal) – 5:30 pm

Formas (Barquisimeto) – 6:10 pm

Fakboi (Caracas) – 7:40 pm

Claudia Rojas (Caracas) – 8:20 pm

Cantautores

Mike González – 11:30 am

Nasso – 12:00

Aída Rojas – 1:00 pm

Frank Morón – 1:40 pm

Caribano – 2:20 pm

*Foto: Tomada de sumarium.info