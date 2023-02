Radical o comediante encabezan el inicio de las primarias opositoras

Venezolanos expresan su oposición a políticos tradicionales en los primeros sondeos para la consulta del 22 de octubre. El desastre que ha vivido la oposición venezolana en los últimos meses ha puesto al frente lideres menos tradicionales, que hace un tiempo eran impensables para elegir al candidato que se presentará a las elecciones presidenciales, este se enfrentará con el mandatario Nicolás Maduro el próximo año. María Corina Machado, una política más conservadora y radical, y Benjamín Rausseo, el comediante, serán quienes lideraran los votos entre los opositores en diversas encuestas de opinión teniendo en cuenta que se califica como mala la situación del país.

En cuanto a la oposición, intenta reconstruirse después de dificultar la retirada del Gobierno con el asedio y las sanciones internacionales durante los últimos tres años, una lucha que ha dejado a la colisión más fragmentada. Sin embargo, el proceso de primarias comienza con una disposición a participar del 30% entre opositores y no alineados en un escenario donde el gobierno ha perdido la fuerza que ganó en el primer periodo del 2022 cuando se obtuvo una economía estable.

Según la encuesta de More Consulting, incluye la composición del país como un 43,4% de no alineados, 31,5% de opositores, 25,1% de seguidores del oficialismo y el 86% quiere un cambio político. Al inicio de la campaña de las primarias, los venezolanos expresaron su rechazo a los políticos tradicionales. De acuerdo a la opinión de Luis Vidal, director de More Consulting, porque “la gente no le atribuye responsabilidades sobre los errores” cometidos por la dirección opositora responsable en los últimos años. Vidal dice que el juego donde se inicia el ciclo hacia las primarias no es una manifestación de antipolítica y que “Los venezolanos están muy dispuestos a votar, no están despolitizados, pero ahora parece que son más selectivos en las guerras que van a pelear”.