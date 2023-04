“Me dice esclavo”: Marco Pérez denuncia racismo de colega

Unión Magdalena logró este domingo una hazaña deportiva después de derrotar a Águilas Doradas 3-1 con casi todo el segundo tiempo con un hombre menos en la fecha 11 de la liga colombiana. Sin embargo, lo deportivo se manchó por la denuncia de racismo hecha por Marco Pérez en contra de Alexander Mejía.

“Lo que yo viví en el terreno de juego, y por lo cual vengo a la rueda de prensa es porque estoy un poquito triste. Mejía me dice a mí ‘esclavo’ y esa es una palabra que en Colombia no podemos usar. Le dije al profe que me dejara venir a la rueda de prensa y esto no puede quedar así”, señaló Pérez.

Marco Pérez, jugador de Águilas Doradas, denunció públicamente a Alexander Mejía, por decirle "esclavo" durante el desarrollo del juego celebrado en el estadio Sierra Nevada. pic.twitter.com/ainS97CXfB — Juank Cardona (@JuankCardonaF) April 3, 2023

Por el momento, ninguno de los equipos implicados, ni Alexander Mejía ha dado declaraciones al respecto. Tampoco la Dimayor o Acolfutpro -sindicato de los futbolista- ha expresado algún tipo de comunicado sobre la denuncia del delantero de Águilas Doradas.

