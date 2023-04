NBA tiene listos los cruces de ‘play-in’

Este domingo se disputó la última jornada de la temporada regular de la NBA. En ella se definieron los clasificados directos a los play-offs y los equipos que deberán luchar por un cupo en los play-in.

En términos generales no hubo grandes sorpresas, pero se destacó la paliza de Golden State Warriors a Portland Trail Blazers 101-157 y la actuación estelar de LeBron James en la victoria de LA Lakers a Utah Jazz 128-117.

Clasificados a playoffs

Conferencia Este

Milwaukee Bucks Boston Celtics Philadelphia 76ers Cleveland Cavaliers New York Knicks New York Nets

Conferencia Oeste

Denver Nuggets Memphis Grizzlies Sacramento Kings Phoenix Suns LA Clippers Golden State Warriors

Play-in

Los partidos de los repechajes en el Oeste serán LA Lakers vs Minnesota Timberwolves y New Orleans Pelicans vs Oklahoma City Thunder; mientras que en el Este serán los cruces de Miami Heat vs Atlanta Hawks y Toronto Raptors vs Chicago Bulls. Las series de los play-in comienzan este martes y miércoles. Los ganadores de cada serie ingresarán a los play-offs.

*Foto: Instagram @Lakers