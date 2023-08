Semana Agrolab 2023: Alimentos, Naturaleza y Transformaciones Urbanas

La Semana Agrolab Uniandes 2023 es un evento que busca generar conversaciones interdisciplinares y diálogos de saberes en torno a los alimentos, sus posibilidades y relaciones desde la siembra hasta la mesa. Este año será la primera versión inspirada en el libro “Symbiotic Cities: Voices of Nature in Urban Transformations” de nuestra invitada internacional Marian Stuiver; cuya propuesta nos permitió plantear el eje transversal del evento: Bogotá Simbiótica: diseñando ecosistemas alimentarios del futuro. Con este evento queremos, entonces, aportar soluciones y reflexiones locales a esta temática global intentado cubrir varias de sus dimensiones.

Programa actualizado y cronograma de actividades:

Lunes 14 de agosto 9:00 am a 12:30 pm

Lugar Plazoleta Edificio Aulas

Inauguración Semana AgroLab y exposición (Plazoleta Edificio Aulas)

Actividades: Siembra simbólica, apertura exposición de pósters, coctelería floral saludable

1:00 a 2:00 pm:

Agro-charla: Interdisciplina en procesos de creación y ciencia

Lugar Plazoleta Edificio Aulas, Facultades de Arquitectura y Diseño, Medicina, Ingeniería y Administración

2:30 a 4:00 pm: Exposición del proyecto Sembrando: Terrenos fértiles para el desarrollo. Exhibición permanente en la Plazoleta AU de productos y servicios alimentarios, alimentos, ciencia y tecnología, agricultura y ciudad

6:00 a 9:00 pm: Seminario Interdisciplinar Bogotá Simbiótica: Día 1. Deep dive into the Symbiotic City. Invitada internacional: Marian Stuiver. Salón Maestría de Diseño – Cerrado para la Escuela de Postgrados Facultad de Arquitectura y Diseño

Martes 15 de agosto 8:00 am a 12:30 pm:

Conferencias y panel (Auditorio Lleras) – Bogotá, Territorio Agroalimentario

Moderador: Carlos Gustavo Cano – Facultad de Administración

Conferencistas:

Marian Stuiver – WUR. Green Cities

Freddy Zapata: AgroLab – Facultad de Arquitectura y Diseño

Felipe Roa Clavijo: Escuela de Gobierno

Germán Álvarez – Jardín Botánico Bogotá

Julián Robledo – CCB. Clúster alimentos y gastronomía

Mónica Ocampo – Sub gerencia RenoBo (Empresa de Renovación Urbana)

1:00 a 2:00 pm:

Evento musical, Plazoleta AU, Centro Cultural

2:30 a 4:00 pm:

Lab futuros alimentarios: Acuaponía creativa (S.1)

Lugar: Carpa plazoleta AU – Facultad de Arquitectura y diseño

Estudio AgroLab (Semillero de investigación)

6:00 a 9:00 pm:

Seminario Interdisciplinar Bogotá Simbiótica: Día 2

Present and future symbiotic food systems

Invitada internacional: Marian Stuiver

Salón Maestría de Diseño

Cerrado para la Escuela de Postgrados Facultad de Arquitectura y Diseño

Agenda, programación y cronograma de actividades, miércoles 16 de agosto:

8:00 a 10:00 am

Sabores Florales: Diseño de bebidas (S.1)

Lugar: Carpa Plazoleta AU – Facultad de Arquitectura y diseño

Ximena García (De té en té)

10:30 am a 12:30 pm

Lab futuros alimentarios: Acuaponía creativa (S.2)

Lugar: Carpa Plazoleta AU – Facultad de Arquitectura y diseño

Estudio AgroLab (Semillero de investigación)

1:00 a 2:00 pm (Plazoleta AU)

Agro-charla: Saberes tradicionales agroalimentarios

Conversación a cargo de la Universidad Nacional y la Universidad de los Andes

2:30 a 5:30 pm (Zona Fenicia)

Visitando Huertas Urbanas

Observación de campo – Sistemas alimentarios urbanos

Facultad de Arquitectura y diseño

6:00 a 9:00 pm:

Seminario Interdisciplinar Bogotá Simbiótica: Día 3

Transformation towards symbiotic food systems

Invitada internacional: Marian Stuiver

Lugar: Salón Maestría de Diseño

Cerrado para la Escuela de Postgrados Facultad de Arquitectura y Diseño

Jueves 17 de agosto 8:00 am a 10:30 am:

Bogotá: Los sentidos del agua

Carpa Plazoleta AU

Profesores Facultades de Ciencias Sociales, Administración, Ingeniería Ambiental

1:00 a 2:00 pm (Plazoleta AU)

Agro-charla: Ciencia, tecnología y soberanía alimentaria

Lugar: Plazoleta AU – Facultades de Ciencias y Ciencias Sociales

2:30 a 4:30 pm

Sabores Florales: Diseño de bebidas (S.2)

Lugar: Carpa Plazoleta AU – Facultad de Arquitectura y Diseño

Ximena García (De té en té)

6:00 a 9:00 pm:

Seminario Interdisciplinar Bogotá Simbiótica: Día 4

The importance of inclusive leadership

Invitada internacional: Marian Stuiver

Lugar: Salón Maestría de Diseño

Cerrado para la Escuela de Postgrados Facultad de Arquitectura y Diseño

Viernes 18 de agosto 8:00 a 12:30 pm:

Conferencias y panel: Lugar Auditorio Lleras

Agro ciencia, tecnología, sostenibilidad y agroturismo

Conferencistas:

Juan Armando Sánchez – Facultad de Ciencias biológicas

Luis Sánchez – Facultad de Ciencias Sociales

Andrés Sáenz – Sáenz Fety / Tech Vision

Giacomo Barbieri – Facultad de Ingeniería

Ángela Pantoja – Instituto Distrital de Turismo (IDT)

Camila Gómez – Viceministerio de Turismo

Claudio Peña – Facultad de Administración

1:00 a 2:00 pm:

Evento musical, Plazoleta AU, Centro Cultural

Sábado 19 de Agosto, 8:00 am a 12:30 pm

Seminario Interdisciplinar Bogotá Simbiótica: Día 5 – Parte 1

Results and wrap up: Team presentations + review panel of professors

Invitada internacional: Marian Stuiver, Wageningen University & Research

Lugar: Salón Maestría de Diseño

Cerrado para la Escuela de Postgrados Facultad de Arquitectura y Diseño

2:30 a 7:00 pm – Parte 2

Seminario Interdisciplinar Bogotá Simbiótica: Día 5 – Parte 1

Results and wrap up: Team presentations + review panel of professors + Conclutions

Invitada internacional: Marian Stuiver, Wageningen University & Research

Lugar: Salón Maestría de Diseño

Cerrado para la Escuela de Postgrados Facultad de Arquitectura y Diseño

