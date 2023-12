“Este es el momento para que el Partido Liberal escoja la oposición”: Juan Pablo Gallo

El senador del Partido Liberal, Juan Pablo Gallo, explica porque preferiría que la colectividad se declare en oposición al gobierno del presidente Gustavo Petro.

¿Qué le hace pensar que lo que mejor para el Partido Liberal es declararse en oposición al Gobierno del presidente Gustavo Petro?

Juan Pablo Gallo: Desde el primer momento manifesté mi deseo de ejercer el derecho a la oposición, obviamente apoyando las cosas buenas, sin embargo, la mayoría en la bancada decidió respaldar al Gobierno. Poco a poco se ha replanteado esa postura y hoy vemos que el expresidente, Cesar Gaviria, propone la independencia y creo que este es el momento oportuno para invitar de nuevo al Partido Liberal para escoger la oposición.

¿Qué no le gusta del gobierno del presidente Gustavo Petro?

Juan Pablo Gallo: Lo que no me gusta es cómo va el país. Los indicadores económicos y sociales hablan por sí solos. La economía va en caída, algo que no sucedía desde el año 98; el presupuesto no se ha ejecutado cuando hay tantas necesidades; crece el secuestro, la extorsión, los asesinatos.

El Partido Liberal ha apoyado la paz, ¿no es extraño que ahora no respalde la paz total?

Juan Pablo Gallo: Hemos sido defensores de la paz, pero eso no significa que no se pueda exigir una postura fuerte hacia los grupos armados ilegales.

Desde la independencia también se puede proponer soluciones

Juan Pablo Gallo: Por supuesto, pero el mensaje del Partido Liberal debe ser contundente porque muchos colombianos piden a gritos soluciones para los problemas que padecen actualmente. Es la bancada o la convención quien debe tomar la decisión, yo simplemente propongo.

¿En las bancadas de Senado y Cámara del Partido Liberal hay más liberales que respaldan esta idea?

Juan Pablo Gallo: Yo la propongo y muy seguramente habrá quienes nos acompañen, pero soy consciente de que hay compañeros que desean mantenerse en la coalición y muchos, no pocos, que prefieren la independencia. Será la convención quien lo decida.

¿Ha socializado esta idea con otros liberales para llevarla en grupo a la Convención Liberal?

Juan Pablo Gallo: Envié una carta abierta al expresidente Gaviria exponiendo mis argumentos y la he socializado a través de algunos medios de comunicación. Por supuesto lo he dialogado también con algunos compañeros.

¿Le gustaría un cambio en la dirección del Partido Liberal o prefiere que continúe el expresidente Cesar Gaviria como jefe único?

Juan Pablo Gallo: No sabemos si el expresidente Cesar Gaviria desee continuar. Él ha dicho en varias ocasiones que está cansado y que prefiere otro tipo de actividades. No sabemos, no se tiene certeza de que podrá suceder más adelante con esa dignidad.