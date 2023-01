Daniela Álvarez revela que padece una enfermedad incurable

La reina, modelo y presentadora Daniela Álvarez, se ha convertido en Colombia y en el mundo fuente de inspiración de fortaleza y esperanza. Después de un problema de salud en el 2020, tuvo que aceptar que fuera amputada su pierna izquierda, un duro evento que marcó su vida.

Por está razón, desde que empezó su recuperación ah mostrado en sus redes sociales los retos a los que se enfrenta día a día.

Por otro lado, Daniela reveló a través de sus historias de Instagram su rostro sin filtros, ni maquillaje y habló abiertamente sobre el vitíligo, enfermedad que afecta su piel. Detalló la causa y los procedimientos que tendrá en su rostro a causa de las manchas que tiene en su cara.

También dijo que la mancha que tiene en la parte superior de su boca fue a causa de la exposición al sol.

“Esta mancha negra que tengo encima de mis labios me la hice de la manera más tonta posible, un me fui a hacer el hilo y al otro día me fui para la playa, sol, brisa, mar, obvio la piel estaba muy sensible al quemarse y me salieron esos negritos”, aseguró.

En cuanto a la mancha que tiene en el párpado, esta marca sí está directamente relacionada con el vitíligo, patología que causa despigmentación de algunas zonas del cuerpo.

“Si se dan cuenta yo tengo un vitíligo en mi ojo derecho desde hace muchísimos años que no eran tan grande, pero por el estrés se ha ido agrandando”, explicó.

Así mismo, la modelo contó que fue por esta mancha que se observó hace unos años que logró ser diagnosticada con hipotiroidismo.

“La mancha me salió hace 10 u 11 años atrás, no sabía que tenía tiroides (hipotiroidismo) y como efecto secundario me salió esa mancha y fue lo que me avisó que algo estaba mal en mi cuerpo, pero ya la tenía regulada. Aquí estamos perfectamente imperfectas”, detalló.

