Gerard Piqué enciende las redes junto a “Clara Chía”

Foto: tomada de Instagram /3gerardpique

Gerard Piqué publicó este miércoles en sus redes sociales una foto junto a Clara Chía, se ven muy enamorados, lo que desmiente los rumores de separación y crisis entre la pareja.

Además, como era de esperarse se desató una ola de críticas hacia el ex esposo de Shakira, por lo que, podría ser una venganza por la canción de la cantante barranquillera junto a BZRP Sesión Vol. 53, donde abiertamente se nombra salpica al jugador de fútbol.

“Toda escoba nueva siempre barre bien…”, “Twingo y salpique”, “Me lo imagino diciendo al subir la foto: “que termine de caerse lo que esté flojo”, “Mastique y trague, trague Mastique”.” Claramente la foto que representa la destrucción de una familia, terrible”, “Podías a ver esperado un tiempo no? Por respeto a tu ex pareja Pero me imagino q tenías miedo q el twingo no aguantara el time, definitivamente q poco valor y respeto le das a una mujer, postear es como buscar pisar a tu ex, es como competir quien puede mas sin pensar que existen hijos de por medio, q te enamores de otra esta ok los sentimientos no se controlan, pero q no sepas esperar y actuar desde el ego es malo, definitivamente @shakira te quedó grande.!”, son algunos de los cometarios que se leen en la publicación de Instagram de Piqué.

La novela mediática entre Shakira y Piqué parece no tener fin, sumado a un video donde aparece Monserrat la madre del exjugador del Real Madrid indicando a la cantante colombiana que haga silencio, el video se ha hecho viral y ha salpicado a toda la familia.

Ver este video me dio muchísima indignación , la BRUJA de Monserrat maltratando a @shakira, mientras el estupido de @3gerardpique no hace nada!! Las cosas que habrá aguantado shak por esa rata inmunda. 🤬🤬🤬😡🤬😡 pic.twitter.com/zjpTj0o0t5 — Shakira Rock 🤖 🤟 (@ShakiraRock3) January 26, 2023

Por otro lado, en OK Diario, publicaron que Laura Fa y Lorena Vázquez a través de su podcast «Mamarazzis», las que han ofrecido nuevas informaciones sobre Gerard Piqué y su relación con Clara Chía y por lo visto los amigos más cercanos a la pareja habrían comenzado a revelar ciertos detalles sobre la supuesta infidelidad hacia la joven por parte de Piqué con una joven abogada de nombre Julia Puig.

Esta otra chica, de 22 años parece ser la segunda de las «dos de 22» a las que de hecho aludía Shakira en el tema que hizo con Bizarrap. La cantante colombiana dice en la canción que ella vale como «2 de 22», y aunque primero se pensó que tan sólo se refería a Clara Chía, lo cierto es que también podría haber revelado que Piqué había estado previamente con Julia Puig.