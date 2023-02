La icónica modelo Kate Moss ya eligió la protagonista de su biopic

Foto: cortesía.

Ellie Bamber acaba de ser elegida por la propia Kate Moss para interpretar a la top model en el biopic Moss & Freud, la película que tratará sobre su relación con el pintor Lucian Freud, para quien posó desnuda en los primeros años de este siglo, más concretamente en 2002, mientras estaba embarazada de su hija Lila Grace Moss. El cuadro resultante de este encuentro entre dos iconos británicos alcanzó los 3,5 millones de libras (casi cinco millones de euros) en una subasta de Christie’s en 2005.

La película, que aún está en fase de producción, está escrita y dirigida por James Lucas, ganador del Oscar al mejor cortometraje de acción real por The Phone Call allá por 2015. En el papel del genial pintor, nieto a su vez del padre del psicoanálisis Sigmund Freud y padre de la diseñadora de joyas Bella Freud, podremos ver al veterano intérprete Derek Jacobi, quien participó en Gladiator o Gosford Park. Tanto su elección como la de Ellie Bamber cuenta con el beneplácito de Kate Moss, que ejerce de productora de la cinta y ya ha posado con la actriz ante el objetivo del diseñador Jasper Conran en una foto que Bamber ha compartido en Instagram. Esto es todo lo que tienes que saber sobre la joven actriz británica.

La conoces por otra película muy Vogue

Ellie Bamber, de 26 años, nació en Surrey (Reino Unido) de una madre productora, Zoe Bamber, y de un padre economista, David Bamber. Tiene un hermano menor llamado Lucas. Por ser una alumna brillante, le fue ofrecida una beca para estudiar arte dramático en la universidad, pero la declinó para empezar a trabajar cuanto antes y se unió al London Player’s Theatre, institución en la que aún ostenta el récord de miembro más joven: con 12 años ya actuaba sobre las tablas. En la pantalla, debutó con la miniserie en 2012 Vacaciones Rotas y, desde entonces, no ha dejado de encadenar trabajos. último es economista. Entre ellos, destacan Orgullo, prejuicio y zombies, la serie La Serpiente:‘ la secuela de Willow y, muy especialmente, en Animales nocturnos, la segunda película como director del diseñador Tom Ford.

Es pelirroja por elección (y por vocación)

En una entrevista con Vogue.com confesó que una de sus principales señas de identidad, su encendida melena pelirroja, no es natural: “Soy rubia casi blanca. Debería haber nacido pelirroja. Va mucho con mi personalidad. Soy ardiente y es un poco peculiar, como yo”. En otra entrevista, aseguró que “la confianza en una misma es algo realmente hermoso, así como sentirte cómoda en tu propia piel y aceptarte a ti misma. Ha sido embajadora de Chanel y una de sus firmas de cosmética favorita es Medik8.

Fue la reina (consorte) del Norte

Entre 2017 y 2019, fue pareja del actor Richard Madden, famoso por interpretar a Robb Stark en Juego de Tronos, con quien se lleva diez años de diferencia. Durante ese periodo, la pareja fue la obsesión de los paparazzi de la prensa británica, que persiguió a la pareja incluso en unas vacaciones en Ibiza. A pesar del interés de los medios, Bamber es bastante reservada en cuanto a su vida privada. Sí se sabe que, entre sus libros favoritos, no se encuentra la saga de George RR Martin en la que se basa la serie de su ex pareja. Son Según venga el juego, de Joan Didion, y Suave es la noche y El gran Gatsby, de Francis Scott Fitzgerald.

Como Moss, ha sido chica de vídeoclip

Casi todas las supermodelos de los 90 han protagonizado algún vídeo musical icónico. Kate Moss, lo más parecido a una estrella de rock que posee la industria de la moda, aparece en varios: I just don’t know what to do with myself (filmado por Sofia Coppola) de The White Stripes; Some velvet morning de Primal Scream; Sex with strangers de Marianne Faithfull; Everglade de Antony and the Johnsons; Love don’t bother me de Stage Dolls y White light de George Michael. Ellie Bamber no posee un palmarés tan considerable, pero sí ha sido protagonista de un vídeo bastante conocido: There’s nothing holdin’ me back de Shawn Mendes, una historia de amor rodada en varias ciudades de Europa como París y Ámsterdam.

