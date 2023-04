Fotos de niños con guerrilleros del ELN generan rechazo

El presidente, Gustavo Petro, rechazó a una serie de fotografías difundidas en redes sociales en las que aparecen guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) junto a niños en la localidad de Tibú, en el departamento de Norte de Santander.

“Las niñas y los niños deben estar completamente al margen de esta guerra. Rechazamos cualquier actuación de los actores armados que involucre a menores de edad. La juventud debe ser protegida, jamás reclutada, fotografiada ni bombardeada”, ha manifestado el mandatario.

Las imágenes muestran a integrantes del Frente Fernando Porras Martínez quienes, con armas en la mano, aparecen acompañados de menores de edad de la zona.

El representante de los Derechos Humanos en el departamento de Norte de Santander, Diego Villamizar, ha reconocido a la mencionada emisora que estos hechos le “preocupan” por la posibilidad de que el ELN esté “utilizando a niños y adolescentes en diversas acciones” del grupo.

De acuerdo con Villamizar, el Ejército de Liberación Nacional visita escuelas y colegios de varios municipios de la zona con el objetivo de seducirlos con regalos, siendo estos el gancho para influenciarlos y adoctrinarlos para la guerra contra el Estado.

“Nos preocupa que el Gobierno Nacional tiene conocimiento de lo que viene sucediendo y hasta el momento no ha respondido ante el grave problema de la violación del Derecho Internacional Humanitario”, ha zanjado Villamizar.

Precisamente este martes, el jefe de la delegación del Gobierno en el diálogo con el ELN, Otty Patiño, ha recalcado la necesidad de que en la próxima cita entre ambas partes se pacte un alto el fuego bilateral y no descartan suspender la negociación si no se alcanza un acuerdo en este sentido.

Patiño ha señalado que ese alto el fuego “es absolutamente necesario” puesto que el principal beneficiario será la población civil. “No basta el cese de operaciones ofensivas”, sino que se precisa también el fin de las hostilidades en todas aquellas poblaciones y municipios donde tiene presencia la guerrilla del ELN.

El negociador de Casa Nariño cree que la presión nacional e internacional acabará por surtir efecto y persuadirá al ELN de dejar las armas, más después del descrédito de la última semana, en la que uno de sus atentados acabó con la vida de nueve militares en un área rural de Norte de Santander.

Aquel atentado, fue condenado ampliamente por el Gobierno de Colombia, cuyos representantes no descartaron incluso levantarse de la mesa de negociación. No obstante, Patiño ha señalado que si bien están capacitados para hacerlo, no se contempla pues significaría cerrar la puerta a cualquier tipo de acuerdo.

No obstante, ha matizado, que se puede suspender las negociaciones si el ELN no responde “satisfactoriamente” a las preguntas y desde si están dispuestos a sentarse, no para reforzarse política y militarmente, sino para poner fin al conflicto armado”.