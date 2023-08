Ministro de Salud asegura que el Gobierno atenderá a los pacientes si hay alguna EPS que cierre

El ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo, afirmó que los recursos para financiar el sistema de salud son suficientes, se pagan a tiempo y que el incremento del 16.23% para el Pago por Capitación (UPC) de 2023 se calculó con la información que reportaron las propias EPS, a partir de las frecuencias de uso y los costos de los servicios que prestaron en 2022, y el aumento de la inflación.

Jaramillo fue enfático en asegurar que el Gobierno paga por anticipado y que lo ideal sería que a las IPS les pagaran de esta manera.

¿En dónde se están quedando esos 4 millones de pesos, si se mueren los niños? ¿Qué se está haciendo con ese dinero con el cual estamos todos contribuyendo?, reclamó.

Recordó además que el Presupuesto General de la Nación asignado para el sector salud en la presente vigencia se incrementó en un 25% comparado con el año anterior, pasando de 40.3

billones a 50.59 billones de pesos.

En cuanto a la posible contingencia que se podría presentar por las alertas lanzadas en los últimos días por Sanitas, Compensar y Sura, aseguró que el Gobierno estará presente para atender a los pacientes que lo requieran.

“Lo que nos corresponde a nosotros es aplicar un plan de contingencia, señaló inmediatamente decirle a todos los usuarios, que las clínicas que quieran trabajar con nosotros les vamos a pagar directamente desde la Adres”, sostuvo.

“Las EPS no pueden desatender a los usuarios y pacientes con la excusa de que no hay recursos porque el Gobierno no tiene deudas pendientes con las EPS. Por lo tanto, si a un colombiano no se le prestan los servicios, lo invito a que radique su queja ante la Superintendencia Nacional de Salud porque desde el Gobierno del cambio seguimos financiando la atención en salud de todos los colombianos”, puntualizó el ministro Jaramillo.