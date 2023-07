Ni Bancolombia ni Fidubancolombia le responden a Hugo Acero por la posible estafa de la que fue víctima

El analista político y exsecretario de Seguridad y Convivencia de Bogotá, Hugo Acero, reveló a través de sus redes sociales que fue víctima de estafa por la cual perdió su apartamento pagado en su totalidad a en su totalidad a Fidubancolombia.

“Junto con mi esposa Ana María Camargo compramos un apartamento sobre planos con la firma Constructora Torres la Salle SAS en el año 2015, terminamos de pagarlo en 2017 y nos lo entregaron en 2019. Un proyecto que contaba con la participación de la Fiduciaria Bancolombia y del Banco de Colombia, a quienes les pagamos la totalidad del valor del apartamento, y quienes todavía nos reportan, cada seis meses, que no tenemos deuda con ellos”, narró el analista.

Acero señala que a pesar de haber cancelado los gastos de escrituración que fueron firmados por el constructor remitida a Fidubancolombia para que la firmaran, al día de hoy no le han entregado el documento al que tiene derecho.

“Entre el constructor, la Notaría 68 y Fidubancolombia nos mamaron gallo” todo este tiempo”, afirmó.

El politólogo narra además que a pesar de que la Superintendencia de Industria y Comercio, en un fallo a su favor dio la orden a Fidubancolombia para que haga entrega de las escrituras, esto no se ha cumplido.

“Luego nos enteramos que Bancolombia había demandado al constructor y a la Fidubancolombia porque no le había pagado parte del crédito y que por eso no nos entregaban la escritura, proceso penal que ya ordenó el embargo de mi apartamento. De este proceso quisimos hacernos parte, pero el juez nos negó esa posibilidad porque no eramos propietarios”, indicó.

“Llama la atención como en medio de este pleito Fidubancolombia nos dijo que no tenía nada que ver con Bancolombia y a su vez lo hizo el Banco, como si fueran empresas independientes. Bancolombia no responde por lo que hace Fidubancolombia”, puntualiza.