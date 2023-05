Con los TLC, también vienen por la leche

Charlando con un campesino boyacense sobre el daño de las importaciones impuestas por la apertura y los TLC, me dijo: “Como nos quitaron los cultivos de trigo, cebada y otros, me pasé a la leche. Si me quitan la leche, me quitan la vaca y si me quitan la vaca, me quitan la tierra”. Y con los TLC con Estados Unidos y la Unión Europea, desde 2014, a Colombia la pusieron a importar 481 mil toneladas de leche y lácteos, proceso que tendrá su puntillazo final luego de 2026 y 2027.

Porque desde esas fechas, la leche y los lácteos de las trasnacionales norteamericanas y europeas tendrán libre ingreso a Colombia, sin las cuotas y los aranceles que hoy las limitan, política calculada para arruinar a muchos de los 400 mil ganaderos de la leche y a incontables procesadores, casi todos ellos pequeños y medianos. Solo el cinismo neoliberal es capaz de decir que en este caso, como en tantos otros, campesinos, indígenas y empresarios pueden competir con los productores de países que superan a Colombia en los costos del dinero y las tarifas, subsidios, vías y peajes, asistencia técnica, educación, ciencia, tecnología y seguridad. Repitamos las grandes cifras de la competencia imposible: la economía colombiana es 74 veces más pequeña que la de Estados Unidos y 54 menor que la de la Unión Europea.