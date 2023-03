La importancia de la S de SG

Bancolombia, Grupo Nutresa y Crepes & Waffles fueron las empresas más responsables según el ranking ‘Merco Responsabilidad ESG Colombia 2022’, el estudio que mide la responsabilidad de las empresas colombianas a través de la integración de las valoraciones de diferentes fuentes de información en lo referente al compromiso de las compañías del país.

En este listado también figuran Alpina, Sura y Ecopetrol. Mientras que el top 10 lo completan Bavaria, Grupo Argos, Comercializadora Arturo Calle y cierra Alquería en el top 10 a nivel general. (La Opinion, febrero 2 de 2023)

Siguiendo el tema del último artículo, donde mostré los criterios ESG como plataforma de dialogo entre el sector privado el Gobierno de Colombia, me gustaría mostrar la importancia de lo social dentro del universo ESG (Environment, Social and Governance/Medio Ambiente, Social y Gobernanza), para América Latina.

El pilar social de ESG a menudo se ve eclipsado por los otros dos pilares porque es más difícil de definir y medir. Este pilar tiene un mandato amplio, que cubre cómo las empresas gestionan sus relaciones con todas las partes interesadas, no solo con los accionistas, sino con empleados, proveedores y comunidades.

Los riesgos bajo lo social pueden afectar el desempeño, crecimiento y reputación de la empresa. Por ejemplo, los asuntos ambientales son particularmente significativos en ciertas industrias (por ejemplo, petróleo y minería), este pilar afecta a todas las empresas, independientemente de su ubicación geográfica o sector.

La conciencia e implementación de ESG en América Latina generalmente se ha quedado atrás en comparación con Europa, América del Norte y el este de Asia. Dicho esto, en los últimos años, la interrupción y los cambios causados ​​por la pandemia de covid-19 han ayudado a que los asuntos sociales sean una prioridad para las organizaciones a nivel mundial, incluso en América Latina.

De hecho, las economías de América Latina y el Caribe han sufrido más en comparación con el resto del mundo occidental. Casi el 45% de los trabajos en estas economías requieren una proximidad física cercana en sectores de contacto intensivo (por ejemplo, restaurantes, tiendas minoristas y transporte público), en comparación con alrededor del 30% para el resto de los mercados emergentes. Además, solo alrededor de uno de cada cinco trabajos en América Latina y el Caribe se puede realizar de forma remota, que es la mitad del porcentaje de las economías avanzadas y por debajo del promedio mundial emergente del 26%.

En este contexto, vemos un mayor enfoque en América Latina en la adopción de prácticas ESG para ayudar a guiar la toma de decisiones corporativas y gestionar el riesgo corporativo, específicamente relacionado con la forma en que las empresas impactan en sus empleados y otras partes interesadas.

También se ha visto cómo la regulación gubernamental ha empujado a las empresas a centrarse más en los problemas sociales; un ejemplo son las sanciones de EE. UU. sobre bienes relacionados con Xinjiang (región de dónde vienen los Uigures, ver articulo aquí: https://confidencialnoticias.com/colombia/opinion/los-uigures-y-su-influencia-mundial/2021/03/28/ ), impuestas en diciembre de 2021. Estas sanciones prohíben las importaciones desde la región de Xinjiang de China a menos que las empresas puedan probar que sus bienes fueron producidos sin el uso de trabajo forzoso.

Fuera de América Latina, tales regulaciones ilustran un cambio más amplio y un mayor énfasis en los temas relacionados con ESG, y el pilar social en particular. Además, dicha regulación en Asia probablemente predice el futuro de problemas similares en América Latina, donde la conciencia y la implementación de las prácticas ESG generalmente se han retrasado en relación con otras regiones del mundo. En pocas palabras, ESG (y específicamente, la S, de social) tiene la atención del mundo y está aquí para quedarse, incluso si las diferentes regiones se encuentran en diferentes fases de implementación.

Esto es cada vez más evidente a través del enfoque de los gobiernos, reguladores, consumidores y ciudadanos en un elemento en particular, la cadena de suministro. De hecho, muchos países como Estados Unidos, Reino Unido o la Unión Europea han introducido un marco legal que impone obligaciones a las empresas en relación con las fuentes de sus bienes y servicios y el impacto en sus cadenas de suministro.

Un ejemplo clave en los últimos años es el crecimiento de la legislación contra la esclavitud moderna (es decir, la explotación similar a la esclavitud, incluida la trata de personas y el trabajo forzoso). Otros aspectos del pilar social también incluyen un mayor enfoque en temas relacionados con la diversidad y la inclusión, los derechos indígenas, la privacidad personal y otros temas sociales, todos los cuales son relevantes para una amplia gama de partes interesadas en un mundo globalizado.

Por su parte, América Latina aún no ha establecido un marco legal riguroso contra el cual se puedan evaluar los problemas sociales; sin embargo, las consecuencias del incumplimiento en esta área aún pueden ser de gran alcance y aplicarse de manera más amplia a una empresa, incluso si la conducta está contenida dentro de América Latina.

Aunque no existe un estándar global contra el cual medir el éxito en esta área, una serie de marcos, incluidos los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ODS de las Naciones Unidas), el Grupo Directivo Global para la Inversión de Impacto (GSG), la Iniciativa de Informes Globales (GRI) , Marco de informes de principios rectores de las Naciones Unidas, Alianza Mundial de Benchmarking, Junta de Normas de Contabilidad de Sostenibilidad, Informes de Impacto y Estándares de Inversión, y Foro Económico Mundial. Estos pueden ser utilizados por las empresas en la región para fortalecer el pilar social.

Las empresas que evalúan el desempeño del aspecto social, deben considerar los riesgos clave que podrían existir en las siguientes categorías: a) empleados: aquí se podrían incluir el riesgo de remuneración no documentada; trabajadores menores de edad o niños; trabajadores que aparentemente trabajan sin ningún contrato laboral formal vigente; empleados que trabajan muchas horas sin descansos; pago insuficiente o deducciones de los empleados (por ejemplo, para pagar préstamos); la presencia de materiales peligrosos, etc. b) Proveedores: las empresas exigen cada vez más a los proveedores que tengan las mismas políticas de protección, capacitación y controles que se aplican a sus propios negocios. Los derechos de auditoría de la cadena de suministro se utilizan cada vez más como una forma de confirmar que los proveedores se adhieren a los estándares acordados, c) clientes y la comunidad: las empresas deben considerar (entre otras áreas) la calidad del producto, la seguridad y la idoneidad general para el propósito.

ESG ha captado la atención del mundo, y la S de los criterios ESG, en particular se ha convertido cada vez más en un foco para una variedad de partes interesadas. Dada la amplitud de aplicación de este pilar, y su trascendencia para las empresas, abordar y gestionar es una tarea complicada. Por eso, esto deben ser acciones compartidas entre gobiernos y empresas, para enfrentar los retos de la implementación del pilar social de ESG, especialmente como el de América Latina.