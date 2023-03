El videojuego que se despide del Xbox Game Pass

Xbox Game Pass redujo su catálogo y ya no contará en su servicio con The Long Dark. Por medio de un comunicado oficial Hinterland Studio informó que el videojuego no podría conseguirse más a través de dicha plataforma.

El juego de supervivencia se despediría oficialmente del Xbox Game Pass para el próximo 16 de abril. En contraste, quienes quieran seguir teniendo acceso al juego podrán tenerlo con descuento a través de la Xbox Store.

The Long Dark llegó como novedad al Xbox Game Pass en 2020. Una de las aclaraciones del comunicado es que a los jugadores se les respetará su avance en el videojuego si lo vuelven a adquirir más adelante por otros medios.

*Foto: Xbox