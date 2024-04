Así se jugarán los cuadrangulares en las semifinales

La liga colombiana de fútbol profesional entra a su etapa final con tres equipos bogotanos entre los ochos clasificados para los cuadrangulares semifinales. La primera fecha de los cuadrangulares semifinales se disputará entre el miércoles 1 y jueves 2 de mayo. Así quedaron los grupos A y B:

Grupo A:

Atlético Bucaramanga

Deportivo Pereira

Millonarios

Junior

Grupo B:

Deportes Tolima

Independiente Santa Fe

La Equidad

Once Caldas

Así se jugará la primera fecha:

Grupo A

Deportivo Pereira vs Atlético Bucaramanga

Junior Vs Millonarios

Grupo B

Santa Fe Vs Deportes Tolima

Once Caldas Vs La Equidad