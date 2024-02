¿Para qué es el parque solar que inauguró Petro en el Cesar?

Con una dimensión equivalente a 552 canchas de futbol el presidente Gustavo Petro inauguró el parque solar en el municipio de La Loma, departamento del Cesar. En medio de este evento el mandatario lanzó la propuesta que los departamentos de Cesar, Magdalena y La Guajira, por su potencial eólico y calorífico solar, se conviertan en un en un experimento de generación de energías limpias.

En el evento de inauguración del parque, con el que se beneficiaran alrededor de 600 mil personas en los corregimientos de La Loma, y El Potrerillo, esto en el municipio de El Paso, el primer mandatario de los colombianos afirmó; que es necesario aprovechar la crisis del carbón para proyectar la nueva economía regional ya que la gran minería de exportación de carbón es la más vulnerable.

Además, explicó, se está creando una conciencia a no comprar carbón y que la sociedad, es más consciente de no seguir consumiendo carbón para no acelerar la extinción de la vida humana.

“Esta región debería ser el primer experimento, no el último. La riqueza de la región, hoy medida por la extracción de petróleo y carbón, que se mide en dólares y no vuelven a la región porque se los lleva el dueño del carbón, se puede convertir en riqueza de la región solo usando el sol”, afirmó Petro Urrego en su discurso.

Así mismo recalco que la empresa productora de energía térmica en La Guajira, Geselca, solo utilizará el sol o el viento en lugar de carbón, y que “toda La Guajira sería 100% una economía descarbonizada”. Además, sostuvo que, La Guajira es el segundo lugar del mundo de tierra continental donde más rápido y permanente fluyen los vientos, y favorece la energía eólica, aclaró.

También el presidente se refirió al temor en la región si se acaba el carbón, pero subrayó que esta transición se logrará con ayuda del Gobierno Nacional, incluyendo en el diálogo a las empresas carboneras, y sabiendo cómo se va a reconvertir la fuerza de trabajo que actualmente está en las minas de carbón y transformarla fuerza laboral para producir energía limpia.

Para esto se ello se necesita que la industria que trabaja con energía solar tenga un desarrollo más ágil, “Ya estamos haciendo paneles solares, solo que poquitos”. Así mismo impulsar comunidades energéticas y desarrollar el turismo ambiental en el norte del país “mostrándole al mundo cómo es posible salir de un mundo fósil y pasar a un mundo limpio” aseguró el mandatario.

En las 400 hectáreas que conforman el parque Solar de La Loma, se invertirán 126 millones de dólares y se fortalecerá la generación de energías limpias los tres departamentos del norte del país.