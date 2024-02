¿Qué le pasó a la economía en 2023?: Responden los exministros Juan Camilo Restrepo y José Antonio Ocampo

Los exministros de Hacienda, Juan Camilo Restrepo y José Antonio Ocampo, se discutieron varios temas de la actualidad política, económica durante la tertulia, “Criterios para un acuerdo nacional por la productividad sostenible”, transmitida por Confidencial Colombia.

El Dr. Restrepo inició su intervención mostrando su preocupación sobre las cifras económicas presentadas por el DANE, 0.6%, y asegura que son más preocupantes al momento de verlas más en detalle, y se pregunta que le pasó a la economía en 2023. Afirma que los tres sectores que más crecieron (financiero, entretenimiento y el burócrata), y que gracias a ellos la economía no cayó negativamente.

Seguidamente habló sobre los grandes sectores económicos (manufacturero, comercial, y construcción) que si presentaron números en rojo. Y afirmó que desde hace varios meses se está insistiendo que se debe poner en marcha un plan “contra cíclico” que contrarreste las cifras negativas que se generaron el año pasado.

Aseguró que el Gobierno se quedó sin un margen fiscal, para enfrentar el plan “contra cíclico” que se propone, y paradójicamente no hay con que llevar a cabo ese plan. La situación fiscal asegura, está supremamente complicada, y sin poner a andar el plan al que se hace referencia, ya se está bordeando los límites de déficit fiscal y de endeudamiento, y que pone el vilo el cumplimiento de la regla fiscal del 2024.

También se refirió al dilema inflación y tasas de interés que es algo latente actualmente, y sobre cautelosa baja en las tasas de interés por parte del Banco de la República, afirmó que esto se seguirá realizando por parte del emisor, sin llegar a una baja estrepitosa.

Recalco que la inflación en Colombia es una de las más altas en toda la región, y que aun disminuyendo las tasas de interés la economía no se reactivaría con una gran velocidad, sin la confianza del sector privado. Confianza esta que se esta debilitando y no aparece con el pasar de los días. “Los motores de la inversión se están apagando en Colombia”, y sin inversión es muy difícil recuperar productividad o afianzar el futuro del país. “Hay que recuperar los índices de inflación, los mas bajos en décadas, inversión sin la cual es muy difícil enrutar el desarrollo por una senda promisoria”.

Refiriéndose a la administración Petro dijo que no avanza y parece no interesarla el desplome de la inversión y la confianza inversionista dándole “palo” en sus palabras.

Concluyó que el “acuerdo nacional” de este Gobierno se volvió simplemente un estribillo verbal, habría que comenzar por que el jefe de estado baje de las “galaxias” y concertar con todos los sectores dicho acuerdo.

Por su parte, el también exministro de Hacienda, José Antonio Ocampo Gaviria, inició hablando de dos “matices” el primero el déficit fiscal que heredo el actual gobierno cercano al 7%, y la decisión de no aumentar el precio de la gasolina y el ACPM, lo que asegura, generó un hueco enorme en el fonde de estabilización de combustibles.

En su intervención reafirmó su opinión sobre mantener la regla fiscal como actualmente está. Y contó que el presidente Petro le insinuó en cambiarla, lo que tajantemente se opuso. También de la tributación de las empresas que viene en un porcentaje sobre el gobierno Duque, y dijo que en lo que hay que trabajar en la evasión de impuestos.

En el tema de productividad dijo que el gran problema de Colombia es la “irrisoria” inversión en ciencia y tecnología que es solamente el 0.3% del PIB, una octava parte de lo que invierte un país miembro de la OCDE, y ni hablar de potencias en ese tema a nivel mundial.

El único sector que tiene un sistema de ciencia y tecnología es el agropecuario, afirmó. Y adicionalmente se refirió que los sectores como el manufacturero, ni servicios, y es uno de los primeros problemas que se debería resolver. El segundo será la ausencia de políticas de desarrollo productivo o política industrial como se conoce a nivel mundial.

Subrayó la inexistencia de una política de promoción de exportaciones no tradicionales, para no depender únicamente del petróleo, ya que no hay una apuesta para desarrollar nuevos sectores productivos. Se refirió que el único éxito en exportación es el aguacate “Hass”, pero en el tema manufacturero o de servicios no hay este mismo apoyo.

En su intervención se refirió a la transición energética, dijo que está de acuerdo con seguir con la explotación petrolera, con la premisa del presidente Lula de Brasil, que los excedentes petroleros se utilicen para financiar la transacción, sin tener que suspender las concesiones de extracción de gas ni del hidrocarburo.

Y concluyó su intervención lanzando la idea de potencializar la explotación del cobre como el “petróleo del futuro”.

