Alfredo Gutiérrez ya cuenta su imagen de cera en Colombia

Foto: tomada de Twitter

El gobierno del Cesar hoy le rindió homenaje a uno de más grandes exponentes del acordeón en la Plaza Alfonso López de Valledupar.

Allí se develo la imagen de cera del “Tres veces rey vallenato” Alfredo Gutiérrez, en la Biblioteca se bajó un velo blanco dejando ver una imagen de cera del cantautor .

“Dios tarda, pero no olvida. Este homenaje viene a corroborar cosas que yo aparentemente merecía antes y Dios me lo retardó”, así lo expresó Alfredo Gutiérrez ante los medios de comunicación, “Este es el rey de los homenajes, después de aquí no espero más nada”, añadió.

Gracias, maestro Alfredo Gutiérrez por regalarnos una vida de alegrías. El Gobierno y el pueblo del Cesar te admiramos y rendimos el merecidísimo homenaje, reconociendo, como has dicho, que por tus venas no corre sangre, sino música, así lo expresó el Gobierno del Cesar en su cuenta de Twitter.

Hoy Colombia y el mundo tienen sus ojos en el juglar grande de Colombia, el maestro de 82 años: Alfredo Gutiérrez, a quien se le rinde homenaje en Valledupar con recital vallenato, develación de imagen, y un concierto musical donde sus grandes éxitos como: “La paloma guarumera”, “Anhelos”, “Los sabanales”, “Festival en Guararé”, “Dos Mujeres”, y otros temas, serán escuchados por un público que ama su música y que se une a esta exaltación al talento del “Rebelde del Acordeón”.