El récord de venta en Iron Maiden para Bogotá

Fueron 21 los minutos que duró disponible la boletería para poder ver a Iron Maiden en El Campín de Bogotá el 24 de noviembre del año entrante.

A las 9:22 de la mañana de este martes 5 de diciembre no había boletería disponible y más de 40 mil personas están listas para disfrutar de este espectáculo.

Iron Maiden vendrá al país en el marco de su gira Future Past y será la tercera vez de la banda en Colombia. La primera vez fue con la gira Somewhere Back In Time Tour con casi 20 mil personas en el Parque Simón Bolívary después con la gira The Final Frontier World Tour en 2011.

La gira Future Past incluye canciones del álbum de estudio más reciente de Iron Maiden, Senjutsu o del álbum de Somewhere In Time en 1986.

*Foto: Instagram @ironmaiden