Mau Montaner incursiona en el universo del pódcast

Mau Montaner incursiona en la industria de los pódcasts con The WHY Podcast, un producto de NTERTAIN STUDIOS y Audio Up que lleva el patrocina por Xfinity Mobile.

«Estoy muy orgulloso y feliz de poder compartir por fin con ustedes este proyecto que he tenido en mi corazón durante varios años. The Why Podcast habla de la importancia de vivir a través de nuestro propósito y de cómo lograrlo», dijo Montaner

En cada episodio, Mau Montaner habla con invitados sobre todos los ámbitos de la vida acerca de sus experiencias en la búsqueda de su propósito en la vida.

Entre los principales invitados están Sara Escobar, Ricky Montaner, Ricardo Montaner, Malene Salomé, Camilo, Lety Sahagun y Ashley Frangie, entre otros.

El programa se presenta en español y está disponible en la app SiriusXM, Apple y en todos los sitios donde se encuentren podcasts.

*Foto: Cortesía