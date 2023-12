Todo sobre Ferxxocalipsis, el nuevo álbum de Feid

Después de que se conociera que es el artista más escuchado en el año para Colombia en Spotify, Feid estrenó Ferxxocalipsis, un álbum en el que consolida su sonido siendo ventana para algunos artistas emergentes del género urbano.

Este trabajo consta de 10 canciones y mantiene su estilo aunque las colaboraciones tienen grandes contrastes entre quienes ya están consolidados en el mercado comercial, los que buscan un lugar en él y quien recién inicia.

Entre los destacados están Young Miko, que ya tiene un lugar en el mainstream; Pirlo, que ha venido liderando la nueva camada del trap caleño; Mañas Ru-Fino, que tiene su impronta clara dentro del rap paisa; ATL Jacob, que es uno de los productores más reconocidos del trap de Atlanta; y Jhay P., un nuevo talento de la escena urbana.

En cuanto a la producción, la batuta la lleva Wain, aunque también se destaca el aporte de otras figuras como Ily Wonder o G’S on the Beats.

Le puede interesar: Selene, la voz del rap en el Festival Hermoso Ruido

*Foto: Instagram @feid