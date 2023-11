Adiós a las marcas de los gobiernos

La Plenaria del Senado de la República aprobó en el último debate el proyecto que elimina las marcas que los gobiernos imprimen a su gestión.

La iniciativa deja claro que los logos y la publicidad no serán renovados cada cuatro años por los gobiernos de turno pues según explicaron, estos cambios implican de más de 2 billones de pesos anuales para el país.

La iniciativa de los Representantes a la Cámara del Partido Alianza Verde, Carolina Giraldo Botero y Cristian Avendaño, propone la creación de un único manual de identidad visual para todas las entidades estatales.

“Lo que busca este proyecto de ley es que los municipios, las entidades territoriales y las instituciones publicas desde el orden nacional al local, adopten un manual de imagen y marca institucional, no del alcalde de turno, del Gobierno de turno o el personero de turno”. Explicó la senadora Angélica Lozano quien fue ponente del proyecto.

De esta manera con la llegada de un nuevo Presidente de la República, Alcalde o Gobernador, el país no se verá obligado a invertir grandes sumas en cambio de papelería, logos y distinciones propias.