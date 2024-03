Federico Gutiérrez revela las supuestas irregularidades encontradas en Medellín

En rueda de prensa el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez ,dio a conocer los resultados de la auditoria forense realizada a contratos firmados por la administración del exalcalde Daniel Quintero en el periodo 2020 2023.

Se trata de alrededor de 501 hallazgos en cerca de nueve contratos firmados en la administración anterior en la ciudad de Medellín, que terminó el pasado 31 de diciembre. También afirmó el actual burgomaestre que la información recopilada sobre EPM, Emvarios, RutaN, Metrosalud, y otras entidades, se irán dando a conocer en los próximos meses.

Las denuncias fueron presentadas ante los entes de control de la siguiente manera: 262 ante la Procuraduría General de la Nación y a la Personería Distrital de Medellín, 156 ante la Contraloría General de la República y la Contraloría de la capital antioqueña, y los 83 restantes ya se encuentran a disposición de la fiscalía general de la Nación.

Los nueves primeros contratos que el alcalde de Medellín puso en entredicho son: Computadores futuro; Presupuestos participativos; Clínica de la Ochenta; Buen comienzo; Aguas vivas; Jardín botánico; Cursos de ingles; Chatarrización de vehículos; Parque de las aguas

Adiciones en los contratos, sobrecostos injustificados, detrimento patrimonial, son varias de las denuncias realizadas por el alcalde Gutiérrez, y en las que la ciudad de Medellín se declarará como víctima y principal afectada frente a estas irregularidades.

Hasta ahora el único pronunciamiento por parte de Quintero fueron unas declaraciones momentos antes de rueda de prensa del alcalde Gutiérrez en las que calificó estas denuncias como “shows mediáticos».

«El alcalde Gutiérrez que va perdiendo el año, no ha entendido que la seguridad, las basuras y los problemas de la ciudad no se resuelven con shows mediáticos y montajes mal hechos contra la administración anterior, sino trabajando, y trabajando muy duro. Cosa que no ha hecho», posteó Quintero a través de su cuenta en X.