Llamado a la unión a la vigilancia privada para trabajar por la seguridad ciudadana

El líder gremial de la Seguridad y la Vigilancia Privada, César Rodríguez, hizo un llamado a todos los empresarios y gremios de la seguridad privada, por considerar que es urgente determinar una vocería que unifique y fortalezca al sector, para seguir garantizando y generando más empleo formal de calidad.

“El sector de la seguridad privada está bastante atomizado y eso ha dificultado la interlocución y representación ante el gobierno nacional y los diversos entes que son interés del empresariado, es importante, urge unificar criterios para presentar proyectos en los que se fortalezca al sector, hoy tenemos 400 mil empleos formales, queremos seguir garantizando la empleabilidad y generar más empleos de calidad”, dijo.

El empresario, además, resaltó que, si se unen será más fácil la lucha contra la informalidad e ilegalidad que está golpeando duramente al sector.

“ Tenemos índices de ilegalidad de por lo menos el 60 %, sabemos que hay empresas que bajo la figura de “Administración inmobiliaria” ofrecen paquetes con porteros (cumpliendo labores de vigilancia), aseo, mantenimiento y contabilidad; ahí hay empresas de conserjería, de logística que llevan a cabo ilegalmente, unas labores que son de estricto cumplimiento de las 700 empresas que hoy están legalmente constituidas, esa ilegalidad no solo pone en riesgo los bienes de quienes contratan esos servicios, además, dejan en entredicho la labor de las empresas legales porque el usuario, quien paga la administración en los conjuntos residenciales, en los edificios, al ser víctimas de un siniestro, no saben que le han pagado el servicio a una empresa ilegal que probablemente no les responderá”, señaló el empresario.

Por último, César Rodríguez, hizo énfasis en la necesidad de unirse, “Les hago un llamado a todos los gremios, a sus afiliados y a los empresarios independientes, es un momento coyuntural, necesitamos consolidar la unión del sector sin más dilaciones, dejando de lado intereses personales, egos y afán de protagonismo, pensando solamente en el interés superior que es la verdadera defensa de nuestro sector, contra la informalidad, pero también para hacer frente a esas iniciativas parlamentarias que surgen en algunos casos por desconocimiento y que son aprovechadas por algunos para ganar reconocimiento, pero que pueden terminar afectando el normal desarrollo de la actividad”.