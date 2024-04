Petro tilda a Miguel Uribe de “ignorante” y Miguel Uribe responde señalándole de “mentiroso, matón de barrio y cobarde”

Un fuerte enfrentamiento verbal y vía Twitter se ha desatado en las últimas horas entre el presidente de la república, Gustavo Petro y el senador del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, en donde ambos se han tratado de “mentirosos”.

El primero en atacar fue el primer mandatario quien llamó al congresista “ignorante” al debatirle por temas medio ambientales, “Miguel Uribe Turbay dijo que era mentiras que existiera la crisis climática… Irresponsable, ignorante. A mí me gustaría tenerlo aquí de frente para que nos dijera lo mismo”, dijo el presidente desde Cartagena.

El senador Miguel Uribe Turbay por su parte respondió de la siguiente manera: “no sea cobarde y deje de mentir. Cuando quiera debatir estoy listo. El gran problema de Colombia, como lo fue el de Bogotá hace 10 años, es Gustavo Petro que es un charlatán”.

Y añadió: “Estoy en Cartagena saliendo del congreso de Asofondos y me acabo de enterar de que el presidente Petro, una vez, me ataca con mentiras. Presidente, no sea cobarde. Usted sabe que estoy aquí y si quiere debatir, dígame cuándo y dónde, pero a mí no me va a intimidar como matón de barrio”

Le respondo a @petrogustavo: no sea cobarde y deje de mentir. Cuando quiera debatir estoy listo. El gran problema de Colombia, como lo fue el de Bogotá hace 10 años, es Gustavo Petro que es un charlatán. pic.twitter.com/0JF0mLUfXN — Miguel Uribe Turbay (@MiguelUribeT) April 13, 2024

El presidente Gustavo Petro hizo referencia al debate por el cambio climático que se libró durante su alcaldía en Bogotá, tiempo en el que Miguel Uribe Turbay ejerció como concejal de Bogotá por el Partido Liberal.