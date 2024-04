Movilización contra la PTAR de Bello

“Bello huele a miera”[1]. Con esta y otras consignas se convocó a una protesta contra la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR “Aguas claras”) ubicada en el sector de Machado, Bello, al norte del Valle de Aburrá, denunciando los fuertes olores que diariamente produce esta planta[2].

Y es que esta planta que lleva 6 años operando en el sector deterioró la calidad de vida de aproximadamente 25 mil personas que viven cerca a la PTAR. Desde esa fecha se han interpuesto 300 quejas, sin respuesta efectiva a la comunidad. Muchas de las propiedades del sector se han desvalorizado o han sido deshabitadas por el tema de olores.

Estas familias presentan distintas patologías, relacionadas con el tema de olores, y que afecta la calidad del aire de manera invisible pero certera. Como lo expresa Alexander Álvarez de la Veeduría a la PTAR, esto “genera malestar, genera estrés, ya tenemos conocimiento de personas que cuando hay estas manifestaciones de olores tienen alergias, tienen afectaciones en los ojos, tienen náuseas, vómitos, que es lo que generan este tipo de olores”.

Las consecuencias han recaído entonces en la salud pública y el bienestar de la comunidad: las náuseas y vómito, las alergias, las molestias en los ojos, afectaciones psicológicas y hasta en la vida sexual de las parejas porque como dice Alexander “a nadie se le ocurre tener intimidad con esa cantidad de olores a materia fecal”.

Pese a los compromisos de EPM con la comunidad, esta sigue soportando los fuertes olores. Como lo expresa Alexander, “han manifestado constantemente que están ajustando procesos y ya ahora últimamente lo que manifiestan es que todo está bien, que están trabajando bien, que no tienen problemas, pero la comunidad se está quejando de olores a materia fecal, a podrido, a cañería, y no nos solucionan. Desafortunadamente desde el Área Metropolitana, que es la que tiene que intervenir a EPM, mandan verificadores y manifiestan que no sienten olores, o sea que están tapando a EPM, y entonces por eso la gente se ve obligada a manifestarse de esta manera”.

Las consignas

Apoyada por el Movimiento Ambiental del Norte del Valle de Aburrá (M.A.N.V.A.) esta veeduría, conformada principalmente por adultos mayores, decidió salir a protestar el pasado lunes de pascua en las horas de la mañana frente a la PTAR en la autopista norte. Sus consignas eran bastante dicientes: EPMierda; cierto olor a podrido, aire sano para la vida, algo huele mal; ¿este aire es vida?…

Desde nuestra curul en Cámara de Representantes por Antioquia hemos apoyado al movimiento por el aire y la salud pública, y queremos visibilizar esta situación también asociada a los problemas silenciosos pero fatales de la mala calidad del aire, en este caso el tema de olores que al no ser tan visible no generaba movilizaciones de protesta desde el movimiento ambiental del norte.

Nuestro proyecto de ley 072 de 2022 “Aire para la vida”, construido a partir de escuchar y trabajar con el movimiento ambiental de Medellín, es un aporte más a esta lucha ambiental que nos debe movilizar no solo por estas contingencias sino por una solución estructural a la mala calidad del aire que mata silenciosamente y afecta en este caso con olores la cotidianidad de estas familias. Esperamos que las autoridades intervengan esta situación y se logre una conciliación en este conflicto ambiental.

Pedro Baracutao

